Fernando Rospigliosi califica de "cortina de humo" y de "ridículo" el Estado de emergencia

Lima Fernando Rospigliosi: "Es bastante ridículo declarar Estado de emergencia en un par de distritos en Lima"

Fernando Rospigliosi califica de "cortina de humo" y "ridículo" el Estado de emergencia | Fuente: RPP

El exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, consideró este miércoles como una "cortina de humo" y "ridícula" la declaratoria de Estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana para luchar contra la inseguridad ciudadana, ya que, afirmó, no funcionará debido a la falta de un plan contra la delincuencia.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Fernando Rospigliosi argumentó que es necesario una "mayor decisión política" y respaldo al trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para luchar contra la delincuencia.

"Se trata de una cortina de humo, una medida efectista que lamentablemente no va a tener mayores consecuencias, no será útil para combatir la delincuencia. Es una medida eminentemente reactiva ante los hechos que ocurrieron hace pocos días como las granadas que han lanzado en dos ocasiones, como producto de extorsiones, en San Juan de Lurigancho, y también una bomba de dinamita y anfo que por suerte la UDEX pudo desactivar hace pocos días", dijo.

Sin planes contra delincuencia

Fernando Rospigliosi sostuvo que el Gobierno de Dina Boluarte carece de un plan contra la delincuencia, sino tan solo "reacciones tardías e insuficientes" contra la inseguridad ciudadana".

"Lo que están haciendo es decirle a la gente 'miren les estamos dando lo que ustedes piden, ¿qué cosa es lo que pedían los alcaldes y mucha gente? eso, Estado de emergencia, Fuerzas Armadas en las calles, pero sin un plan de luchar contra la delincuencia, eso no funciona", expresó.

Además, Fernando Rospigliosi sostuvo la necesidad de un "liderazgo fuerte, enérgico y combativo" para luchar contra la delincuencia como el problema número uno que afecta a la ciudadanía.

"Si es que no hay un plan previamente establecido (...) esto no sirve, es simplemente un papel que se publica en El Peruano. Es bastante ridículo declarar en un par de distritos en Lima, digamos si un delincuente que está en San Martín de Porres cruza una calle y ya está en Los Olivos, bueno no hay Estado de emergencia, ya no pueden detenerlo con la suspensión de garantías, esto no tiene sentido. Esto muestra que esto no es un plan, sino una falta de planes para luchar contra la delincuencia", insistió.