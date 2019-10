El sujeto fue intervenido en la estación Tomás Valle del Metropolitano. | Fuente: RPP Noticias

Un hombre de 43 años fue detenido la tarde de este jueves luego de que una menor de 17 años denunciara que le realizó tocamientos indebidos dentro de un bus del Metropolitano en el distrito limeño de Independencia.

Se trata de Edward Emilio Mestanza Tejada, quien habría agredido a la menor al interior de un bus de la ruta B. La menor fue auxiliada por una ciudadana venezolana que también iba en el bus; sin embargo, el sujeto intentó escapar al llegar a la estación Tomas Valle.

“(Yo) me doy cuenta que la chica está incomoda, tiene ganas de llorar y empieza a temblar, veo que sus manos empiezan a temblar. Es ahí cuando la miro, ella me ve y me agarra de la mano y me dice: ayúdame, él me está tocando”, comentó a RPP Noticias.

Traslado a comisaría

Pese a su intento, el sospechoso fue reducido por algunos pasajeros y personal del Metropolitano. El hombre permaneció retenido hasta que llegó personal de la Comisaría de Independencia a donde fue trasladado.

Hasta allí también llegó la menor acompañada de su hermana, quien aseguró que la víctima se encontraba muy afectada por la situación. Además, solicitó que la fiscal encargada llegue a la comisaría para tomar las acciones correspondientes.

“Tenemos acá más de 3 horas y no viene la fiscal. Ella es una menor de edad. Mi hermana se encuentra con los policías. Está que llora, llora y no se puede calmar”, comentó.

En tanto, el sujeto fue trasladado a la sede del Ministerio Público de Independencia para que pase los exámenes del médico legista.