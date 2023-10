Pareja de Abel Valdivia aseguró que fue ella quien le pidió dejar Perú tras asesinato de Christiam Tirado

Anna Starostina, pareja de Abel Valdivia, aseguró que ella fue quien le pidió dejar Perú tras el asesinato de Christiam Tirado en una fiesta de Lince, debido a las amenazas que recibió el confeso autor del crimen.

Según indicó, la salida se produjo el domingo 2 de octubre solo horas después de que Valdivia disparara contra el joven comunicador. Ella asegura que su pareja le contó lo ocurrido y aseguró que se trató de una pelea en la que le golpearon y acuchillaron a su hermano Pedro.

Asimismo, comentó que la mañana de ese domingo Abel se enteró que había “un gran problema” y que recibió llamadas y mensajes con amenazas. Ante esta situación, ella le pidió que la lleve a su país para salvaguardar su integridad y la de la hija que ambos tienen.

“Ese día en la tarde, después de ver las noticias y que Pedro estuvo detenido, Abel quería ir a la comisaría y yo le dije, quién nos va a proteger a nosotros”, señaló la mujer al dominical Panorama.

“Yo quería que me lleve a mi casa a mi país, y ese fue mi gran error, pedir que me lleve a mi casa, porque no fue que él haya querido escapar, fugar. Lo único que él quería era protegernos a nosotras y estar seguro de que estuviéramos protegidas”, añadió.

"Confío en la justicia de Perú"

Anna Starostina sostuvo que el viaje duró 48 horas y tuvo dos escalas, en Bogotá y Estambul. Ya en la ciudad rusa de Kazán, Starostina sostuvo que su pareja se acercó ante las autoridades locales para presentar sus papeles y establecer su domicilio, a fin de defenderse ante lo ocurrido en Lima.

Sin embargo, Valdivia fue capturado el pasado 12 de octubre por agentes de la Interpol, luego de que en nuestro país activara una alerta roja en su contra por el crimen contra Christiam Tirado. La joven dijo confiar en la justicia peruana ante la próxima extradición de Valdivia a Lima y la prisión preventiva que tendrá que afrontar por la investigación que se le sigue.

“Confío en la justicia de Perú. Estoy agradecida con Perú, Perú me dio mi familia, al hombre que yo amo, a mi hija, lo que es más importante”, dijo.

Anna Starostina también se pronunció respecto de las denuncias contra Valdivia por violencia física, una de las cuales ella misma puso. Según explicó, esa denuncia se dio solo por una discusión que lograron superar y dijo que su pareja no era una persona “que pueda hacer daño”.

“Ha salido mucha información personal que no tiene nada que ver con el problema. Como somos una pareja joven, tenemos nuestras discusiones, pero las superamos con el amor por nuestra hija. Se han dicho muchas cosas malas, muchas cosas que no son ciertas”, manifestó.

Valdivia asegura que crimen fue accidental

Valdivia permanece detenido en Rusia a la espera de ser extraditado para ser procesado por el asesinato de Christian Tirado. En declaraciones a RPP Noticias, el investigado dijo que cometió el crimen de manera accidental y en protección de su hermano.

"Estaba que lo cortaba a mi hermano a la altura del cuello. Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo, me resbalo. La persona agarra y empieza a agredir a mi hermano con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión, porque pensé que iban a matar a mi hermano. Se me salió el disparo", expresó.

Abel Valdivia contó también que fue invitado a la fiesta por el excongresista Paul García y recalcó que solo quiso proteger a su familiar. Además, dijo temer por su vida y su hija.