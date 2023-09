Gobierno ofrecerá recompensa por información que lleve a la captura de cabecilla del Tren de Aragua

Lima Gral. Óscar Arriola: "También ofrecer una recompensa por la captura de Héctor Guerrero"

El general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, anunció este lunes que el Ministerio del Interior ofrecerá una recompensa por la información que lleve a la captura del cabecilla venezolano de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’, Héctor Guerrero, alias 'El Niño Guerrero'.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el Gral. Óscar Arriola señaló que el sector Interior ya trabaja con las autoridades de Venezuela y destacó que la PNP sigue con las "comunicaciones oficiales" para Colombia, Ecuador, Chile y Perú con el fin de capturar al líder criminal 'El Niño Guerrero'.

"Hay un ángulo rojo de una captura internacional y seguramente el ministro del Interior en breve, si es que ya no lo hizo temprano o ayer, estará indicando las medidas de también ofrecer una recompensa por la captura de esto", indicó. "No se si me estoy adelantando, pero el sector Interior", aclaró la autoridad policial sobre quién originaría el ofrecimiento de la recompensa.

El Gral. Óscar Arriola afirmó que se lanzó una alerta para "mirar de cerca la frontera" del Perú tras el anuncio de las autoridades de Venezuela de una intervención en la cárcel de Tocorón, donde se encontraba Héctor Guerrero, y de otras noticias brindadas por funcionarios de ambos países.



"Primero mirar muy de cerca la frontera, al mismo tiempo para hacer un anális, y entonces desde la investigación y la inteligencia también mirar a a quellas personas que tenemos bajo investigación y que son principales miembros de esta megabanda transnacional, Tren de Aragua, para seguir y mirar qué actividades están realizando y si alguna de ellas guardan alguna característica de tratar de recibir o obtener vehículos, inmuebles o trasladarse a algún lugar estratégico que nos daría luces de que estarían esperando a alguna pesona, siempre pensando en este delincuente criminal irrecupuerable como lo es Héctor Guerrero Flores, alias 'El Niño Guerrero'", dijo.

Vigilan fronteras ante ingreso de 'El Niño Guerrero'

En la víspera, el comandante general de la PNP, general Jorge Luis Angulo, informó que desplegó equipos de inteligencia para vigilar la frontera norte del país e impedir un eventual ingreso del cabecilla de la organización criminal "Tren de Aragua", quien es buscado por las autoridades de Venezuela tras la intervención en la cárcel de Tocorón.

"La acción y reacción es inmediata, tenemos equipos de inteligencia, equipos de fotografía, allá en la zona de frontera, de tal manera que podamos advertir cualquier movimiento extraño que pueda impedir el ingreso de este sujeto", declaró la autoridad policial a Radio Nacional.

Además, el ministro del Interior, Vicente Romero, también afirmó que la Policía Nacional se encuentra atenta a un posible ingreso al país del Héctor Guerrero Flores.

"Estamos trabajando al respecto. Inmediatamente que hemos tomado conocimiento se ha alertado a toda la Policía Nacional para que tengan cuidado si ingresa esta persona. Él está con orden de alerta roja a nivel internacional. Procede su captura, no hay ningún problema", expresó.

¿Quién es Héctor Guerrero?

Héctor Guerrero, alias 'El Niño Guerrero', se habría escapado a través de un túnel junto a otros reos de la cárcel de Torocón, al norte de Venezuela, poco antes del mega operativo realizado por 11.000 militares para desarticular la banda, que tenía su centro de operaciones en el recinto penitenciario.

En los últimos días, se había especulado con la posibilidad de que Héctor Guerrero hubiera llegado a Chile o Perú, países donde también opera el Tren de Aragua.

'El Niño Guerrero' es considerado uno de los hombres más peligrosos de Venezuela, comenzó su carrera delictiva a principios de la década de los 2000. En 2018 fue condenado a 17 años de cárcel por delitos de homicidio, tráfico de drogas, entre otras imputaciones, por lo que fue trasladado a la cárcel de Torocón donde construyó su poderío dentro de la banda venezolana.

El Ministerio del Interior de Venezuela ofrece una recompensa por la captura de Héctor Guerrero, cuyo monto no han especificado de momento.