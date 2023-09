El comandante general de la Policía Nacional negó que haya propuesto declarar en emergencia a la institución

Seguridad "En emergencia el parque automotor, así es", dijo el Gral. PNP. Jorge Angulo Tejada

Gral. PNP. Jorge Angulo Tejada, comandante General de la Policía Nacional | Fuente: RPP

El comandante General de la Policía Nacional del Perú, general PNP Jorge Angulo Tejada, negó que haya propuesto declarar en emergencia a la institución y señaló que sus expresiones estaban referidas al desabastecimiento de patrulleros.

En Enfoque de los Sábados, el alto mando señaló también que la Policía Nacional no ha sido desbordada para enfrentar la inseguridad ciudadana, aunque apuntó que existen "serias limitaciones con el personal".

"En emergencia, el parque automotor, así es; no (la institución). Ha habido un tema de... yo me estaba refiriendo... (la emergencia) está referido al parque automotor", aseguró esta mañana.

Jorge Angulo precisó que, desde hace varios meses, junto con el Ministerio del Interior, busca camionetas para ser adquiridas por la Policía Nacional, ya que estos vehículos requieren "ciertas condiciones y requerimientos". Sin embargo, explicó que, desde la pandemia de la COVID-19, se evidencia una falta de oferta de vehículos en el mercado.

"No hay vehículos en estos momentos en el mercado nacional ni en el internacional. Por ello, los estudios de mercado y licitaciones para un proyecto de inversión para compra de cuatro mil carros patrulleros es toda una larga travesía. Cuando nosotros podamos en algún momento declarar en emergencia este tema del parque automotor, podremos acortar los espacios y no decir a los ciudadanos que vamos a comprar autos y que van a venir dentro de cuatro años hasta que los fabriquen", expresó.

Falta personal policial

El comandante general de la PNP admitió que falta personal policial, "un promedio de 40 mil a 50 mil policías"; por lo que se tiene la proyección de incorporar más efectivos "sobre todo, en el control territorial".

La autoridad policial no se mostró en contra de la propuesta de recurrir a personal civil, para las tareas administrativas de la institución.

"Vamos a contratar a nuestros efectivos policiales y a nuestros detectives, que están ya en retiro y que voluntariamente se quieran reincorporar, para que puedan hacer análisis de contenido, que contribuyan a hacer las hipótesis, organigrama, estructuras criminales; y que con ella puedan viabilizar y fortalecer, y este personal que ejerce estas actividades podamos utilizarlos en la parte operativa. Pero no es tanto que el personal administrativo constituya una gran prioridad", dijo.

De otro lado, Jorge Angulo afirmó que los alcaldes tienen el "legítimo derecho" de solicitar el estado de emergencia en sus distritos para defender la seguridad de sus vecinos. "Todo está en función de cómo va la medida y el análisis del comportamiento criminal", manifestó.

El pasado martes, 19 de septiembre, el Gobierno de Dina Boluarte formalizó un Decreto Supremo que declaró el Estado de Emergencia en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP), así como en la provincia de Sullana, en Piura; para combatir la inseguridad en las calles, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército.

"Decisión bastante apresurada"

Por su lado, el alcalde de Puente Piedra y presidente de la Maconmunidad de Lima Norte, Rennan Espinoza, advirtió que el estado de emergencia por sí mismo no resuelve el problema de la inseguridad ciudadana.

"Estamos en el día cuatro y no hay nada. Es que lo que ocurre es que la medida de declarar el estado de emergencia por sí misma no resuelve ningún tipo de problema de inseguridad. Esto tiene que venir de la mano de un plan", dijo en Ampliación de Noticias.

Rennan Espinoza aseguró que declarar el estado de emergencia en solo algunos distritos "no obedece a ninguna estrategia" y las acciones tácticas tampoco funcionarán. Por ello, lo razonable sería declarar a todo Lima Norte en el citado régimen de excepción.

"La decisión del Ejecutivo ha sido de verdad bastante apresurada, sin ningún tipo de consulta. La Policía días después sale a decir 'declaren en emergencia la Policía, en emergencia la emergencia, no tenemos patrulleros', entonces cómo yo tomo la decisión política desde Nueva York: estado de emergencia y no he coordinado con quienes van a ser los operadores", dijo.