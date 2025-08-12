Callao: trabajadora de limpieza murió tras ser atropellada por una cúster

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una trabajadora de limpieza pública falleció tras ser atropellada por una cúster en la avenida Elmer Faucett, a la altura del paradero conocido como Gobierno Regional, en la Provincia Constitucional del Callao.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer se encontraba realizando sus labores en la vía con dirección al distrito de Ventanilla, cuando fue embestida por una unidad que cubre la ruta Ventanilla – Faucett.

Producto del fuerte impacto, la mujer fue lanzada varios metros, cayendo pesadamente sobre el pavimento.

Efectivos policiales trasladaron al conductor de la cúster a la Comisaría PNP Playa Rímac, a fin de realizar las diligencias e investigaciones correspondientes.

Mientras que el cuerpo de la victimas fue llevado a la morgue de la Provincia Constitucional del Callao a la espera de que sea retirado por sus familiares.