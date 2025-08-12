Últimas Noticias
Callao: trabajadora de limpieza murió tras ser atropellada por una cúster

El trágico hecho ocurrió en la avenida Elmer Faucett, a la altura del paradero conocido como Gobierno Regional, en el Callao.
El trágico hecho ocurrió en la avenida Elmer Faucett, a la altura del paradero conocido como Gobierno Regional, en el Callao. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer se encontraba realizando sus labores en la vía con dirección al distrito de Ventanilla, cuando fue embestida por una unidad que cubre la ruta Ventanilla – Faucett.

Policiales
00:00 · 00:58

Una trabajadora de limpieza pública falleció tras ser atropellada por una cúster en la avenida Elmer Faucett, a la altura del paradero conocido como Gobierno Regional, en la Provincia Constitucional del Callao.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer se encontraba realizando sus labores en la vía con dirección al distrito de Ventanilla, cuando fue embestida por una unidad que cubre la ruta Ventanilla – Faucett.

Producto del fuerte impacto, la mujer fue lanzada varios metros, cayendo pesadamente sobre el pavimento.

Efectivos policiales trasladaron al conductor de la cúster a la Comisaría PNP Playa Rímac, a fin de realizar las diligencias e investigaciones correspondientes.

Mientras que el cuerpo de la victimas fue llevado a la morgue de la Provincia Constitucional del Callao a la espera de que sea retirado por sus familiares.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
Callao Ventanilla Policía Nacional del Perú

