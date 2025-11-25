Capturan a falso taxista por aplicativo que usaba somníferos para robar a sus pasajeros

Agentes de la Policía Nacional capturaron en Independencia a un sujeto que se hacía pasar por un taxista por el aplicativo InDrive para robar a sus pasajeros utilizando somníferos.

El intervenido fue identificado como José Mariano Cabrera Tejeda, de 27 años. Según información de la División de Investigación Criminal, en uno de sus últimos ataques, abordó en su unidad a dos pasajeros, uno de 30 años y uno de 35 años, a quienes durante el recorrido les roció un spray que los dejó inconscientes, para luego despojarlos de sus pertenencias.

El comandante Edson Núñez Herrera, jefe del Depincri Independencia, ofreció detalles del operativo que permitió la ubicación del presunto delincuente.

En declaraciones brindadas a RPP, Núñez precisó que gracias a acciones de inteligencia se logró ubicar el vehículo y la vivienda del sospechoso, a donde se ingresó para detenerlo.

Hallaron iPhone y laptop en vivienda del sospechoso

"Ya con la certeza que el sujeto se encontraba en el interior, se irrumpe en la vivienda, aprovechando el estado de emergencia y la flagrancia delictiva, y se logra ubicar a este sujeto, quien en primera instancia negó los hechos", indicó.

Sin embargo, al realizar el registro domiciliario, los agentes hallaron un iPhone que pertenecería a una de sus víctimas, el cual estaba envuelto en una bolsa de snacks.

Junto con el teléfono, los agentes también encontraron una laptop y tres relojes inteligentes, que serían propiedad de otros agraviados.

La Policía confirmó que Cabrera Tejeda registra una detención previa por usurpación agravada en el 2023. El caso ya se puso a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de robo agravado.