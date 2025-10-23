Capturan a sospechosos del crimen de madre e hija que se resistieron a robo en San Juan de Lurigancho

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, indicó que se ha capturado a dos sospechosos del crimen de una madre y su hija, quienes fueron atacadas tras oponerse a ser asaltadas en el jirón Los Ébanos.

En diálogo con RPP, Maldonado indicó que los detenidos fueron identificados por las cámaras de videovigilancia que captaron su movimiento alrededor de la zona en la que ocurrió el crimen.

"Nosotros tenemos cámaras de videovigilancia alrededor de la zona y una de ellas ha capturado el rostro de las personas que han huido. Hemos ingresado los códigos de cada uno de los detalles de su rostro y al 70 % hemos ubicado a los sospechosos. Lo que ha hecho la Policía es un seguimiento desde nuestras cámaras de videovigilancia y en el transcurso de las horas ya ingresaron a la propiedad. Ya están capturados y será la Policía Nacional que determine al 100% si son los responsables", manifestó.

Sospechosos no se resistieron a intervención

La identificación al 70 % permitió dar con la identidad de los sospechosos, quienes fueron intervenidos luego de un allanamiento a sus viviendas en la jurisdicción de La Huayrona. Según Maldonado, "hay una altísima probabilidad" que sean los responsables.

"Tenemos que tener la absoluta verificación de parte de la Policía que son los verdaderos responsables, porque tampoco queremos caer en el error de una acusación que no quisiéramos lastimar tampoco a nadie", apuntó.

Agregó que los sujetos no pusieron resistencia durante el operativo y que, luego de su detención, fueron trasladados a la sede de la Depincri 2.