Carabayllo: adulto mayor resulta gravemente herido tras ser atropellado por un camión de carga pesada

El accidente se registró en el cruce de las avenidas Tupac Amaru y Rosales, en el distrito limeño de Carabayllo.
Redacción RPP

por Redacción RPP

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima sufrió una lesión severa en la pierna y fue trasladada al Hospital Sergio Bernales.

Un adulto mayor resultó gravemente herido luego de ser arrollado por un camión de carga pesada en el cruce de las avenidas Tupac Amaru y Rosales, en el distrito limeño de Carabayllo.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima -cuya identidad no ha sido confirmada- sufrió una lesión severa en la pierna.

Personal de Seguridad Ciudadana de la zona indicó que el tráiler impactó contra el peatón, provocando que este terminara debajo de la pesada unidad.

El adulto mayor fue trasladado de inmediato en una ambulancia hacia el Hospital Sergio Bernales, ubicado en el sector de Collique, en el distrito de Comas, donde viene recibiendo atención médica.

El conductor, identificado como Yonder Leaño Chávez, fue intervenido y trasladado a la comisaría del sector, donde se realizan las diligencias e investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

