Chorrillos: capturan a delincuente que asaltaba a repartidores de delivery

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras el ataque, Marco Antonio Cervantes fue reducido y puesto a disposición de la comisaría de Villa | Fuente: Municipalidad de Chorrillos

Un hombre fue intervenido por los agentes de Seguridad Ciudadana del distrito limeño de Chorrillos, luego de que atacara por la espalda y con un cuchillo a un trabajador que brindaba el servicio de delivery.

Se trata de Marco Antonio Cervantes Torres, de 29 años, quien simulaba ser un transeúnte para sorprender con un arma blanca y a golpes a sus víctimas por la avenida Defensores del Morro.

Una de sus víctimas fue el ciudadano de iniciales A.P.R., quien trabaja como repartidor, y fue sorprendido por Cervantes Torres cuando llegaba a su centro de trabajo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Cámaras de videovigilancia grabaron los hechos

Tras lo sucedido, Juan Lamberto, coordinador de la Central de Cámaras de Videovigilancia de Chorrillos, comentó cómo ocurrieron los hechos.

"Un trabajador de Rappi estaba llegando a su empresa cuando fue interceptado por este sujeto de mal vivir, con el nombre de Marco Antonio, de 29 años, queriéndole quitar su celular. Este joven tiene una reacción rápida, evitando el robo y poniéndose a buen recaudo. En estas circunstancias, este facineroso huye hacia la avenida Defensores del Morro por Horizontes, es perseguido por el joven y se encuentra con personal de Serenazgo", aseveró.

Luego del ataque, Marco Antonio Cervantes fue reducido y puesto a disposición de la comisaría de Villa. Todo esto quedó registrado por una cámara de videovigilancia particular.