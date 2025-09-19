Últimas Noticias
Chorrillos: capturan a delincuente que asaltaba a repartidores de delivery

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Marco Antonio Cervantes Torres, de 29 años, simulaba ser un transeúnte para sorprender con un arma blanca y a golpes a sus víctimas por la avenida Defensores del Morro.

Policiales
Tras el ataque, Marco Antonio Cervantes fue reducido y puesto a disposición de la comisaría de Villa
Tras el ataque, Marco Antonio Cervantes fue reducido y puesto a disposición de la comisaría de Villa | Fuente: Municipalidad de Chorrillos

Un hombre fue intervenido por los agentes de Seguridad Ciudadana del distrito limeño de Chorrillos, luego de que atacara por la espalda y con un cuchillo a un trabajador que brindaba el servicio de delivery.

Se trata de Marco Antonio Cervantes Torres, de 29 años, quien simulaba ser un transeúnte para sorprender con un arma blanca y a golpes a sus víctimas por la avenida Defensores del Morro.

Una de sus víctimas fue el ciudadano de iniciales A.P.R., quien trabaja como repartidor, y fue sorprendido por Cervantes Torres cuando llegaba a su centro de trabajo.

Cámaras de videovigilancia grabaron los hechos

Tras lo sucedido, Juan Lamberto, coordinador de la Central de Cámaras de Videovigilancia de Chorrillos, comentó cómo ocurrieron los hechos.

"Un trabajador de Rappi estaba llegando a su empresa cuando fue interceptado por este sujeto de mal vivir, con el nombre de Marco Antonio, de 29 años, queriéndole quitar su celular. Este joven tiene una reacción rápida, evitando el robo y poniéndose a buen recaudo. En estas circunstancias, este facineroso huye hacia la avenida Defensores del Morro por Horizontes, es perseguido por el joven y se encuentra con personal de Serenazgo", aseveró.

Luego del ataque, Marco Antonio Cervantes fue reducido y puesto a disposición de la comisaría de Villa. Todo esto quedó registrado por una cámara de videovigilancia particular.

Informes RPP

Rotafono, 39 años de periodismo de servicio

Hace 39 años, el periodismo de servicio se visibiliza en el Rotafono de RPP, plataforma que se pone a disposición de las audiencias como fuente de información y canal mediador entre la población y las autoridades para conseguir una posible solución a sus demandas.
