Difunden audio que empresaria secuestrada habría enviado a su familia: “Consigue el dinero, no quiero que me hagan más daño”

En las últimas horas se difundió un audio que los delincuentes que secuestraron en Los Olivos a la empresaria Jackeline Salazar Flores, habrían enviado a la familia de la joven, quien presuntamente aparecería en dicha grabación pidiendo que paguen su rescate.

“Papi, soy Jackie, por favor consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño”, se escucha en la grabación de quien sería Salazar Flores.

“Dile que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, continúa el registro difundido por América Televisión.

En otro momento y entre lágrimas, se le escucha decir: “habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos”.

“No hagas caso nada. Solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor, porque si no me van a seguir torturando”, se oye en el audio que viene siendo investigando por la Policía.

La empresaria dedicada al rubro de los gimnasios expresó, también, los momentos de pánico que viene atravesando a manos de sus captores.

“Por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Solo consigue el dinero, nada más. Sólo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te diga, solo haz eso para que me libere, por favor”.

Secuestro de Jackeline Salazar Flores

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con la investigación y las labores de búsqueda de la empresaria Jackeline Salazar Flores, quien fue secuestrada el último lunes, 13 de mayo.

El hecho, que fue registrado por cámaras de videovigilancia, sucedió a la altura de la Comisaría PNP Sol de Oro, en el distrito limeño de Los Olivos, cuando la mujer, de 32 años, se trasladaba en su vehículo a la altura de la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola.

En ese instante, entró en escena otro automóvil que, de improviso, le cerró el pasó. Salazar Flores, al percatarse del hecho, intentó huir, pero en el intento chocó su auto, un Kia Picanto color rojo, con otro, lo que impidió que escape

En cuestión de segundos, tres sujetos -portando chalecos de la Policía Nacional y armas de fuego- la obligaron a abandonar su vehículo e irse con ellos.

PNP y Fiscalía investigan el caso de empresaria secuestrada

Al respecto, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, indicó en vísperas que ya se ha logrado identificar la participación de algunos delincuentes; sin embargo, dijo que existe una negociación para que la joven sea liberada.

“Está desarrollándose la investigación hay elementos en los cuales se ha podido identificar el modo y la participación de algunos delincuentes que están en plena identificación. No podemos adelantar los datos, porque se está en la negociación y en las acciones para su liberación”, dijo.

En tanto, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el secuestro de la joven empresaria. Según precisaron, las pesquisas serán realizadas por el segundo despacho de la Primera Fiscalía Provincial penal Corportativa de Lima Norte.