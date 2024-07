Enfrentamientos con fiscalizadores y denuncia de presencia de mafias en el Parque Cánepa: ¿qué pasa en Gamarra?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno El ministro del Interior indicó que, el viernes, se detuvo a Jonatan Valdivia Reyes, quien sería brazo armado de las mafias en Gamarra

El último viernes se suscitó un enfrentamiento entre fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria y presuntas mafias relacionadas al cobro ilegal por el uso de espacios públicos para vendedores informales en Gamarra. La gresca terminó con un saldo de tres agentes ediles heridos de gravedad que intentaban desalojar a los ambulantes que han tomado las principales calles del emporio comercial.

Pero este no es el único problema que afronta el conglomerado textil. Empresarios de Gamarra exigen que el Parque Cánepa pase a ser administrado por el municipio del distrito, pues señalan que el concesionario estaría buscando quedarse más tiempo de lo estipulado en el contrato. Al respecto, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, acusó que mafias estarían detrás de dicha concesión.

¿Qué está pasando en Gamarra, uno de los principales emporios comerciales del país? En esta nota, te lo contamos.

¿Mafias en el Parque Cánepa?

El alcalde de La Victoria indicó que el contrato con el concesionario que opera en el Parque Cánepa finaliza el próximo 21 de julio, por lo que espera que este espacio pase a la administración del municipio. No obstante, denunció que detrás del concesionario habría mafias que estarían administrando Parque Cánepa como un "negocio inmobiliario".

"El Parque Cánepa vence su contrato el 21 de julio. Simplemente ellos (los concesionarios) están yendo de sitio en sitio consiguiendo acciones de amparo, cautelares, al estilo Orellana, al estilo Cuellos Blancos", señaló el burgomaestre.

"Estas son mafias, esto es un negocio inmobiliario, es un grupo de 4, 5 o 6 personas que simplemente se han atrincherado, que yo veo que ni siquiera son empresarios, porque estos son traficadores (sic) de espacios públicos", acusó.

En esa línea, resaltó que los empresarios que venden sus productos en el sótano del Parque Cánepa tendrán la renovación "automática" de sus contratos de funcionamiento, por lo que no tenían nada que temer a que el municipio administre el espacio.

“Les garantizamos (que) acá no va a haber costo social, nosotros queremos que siga funcionando en las mismas condiciones que están, les vamos a renovar automáticamente a todos por dos años, y de acá a dos años seguimos haciéndolo automáticamente. No queremos que pierdan ni un solo día de trabajo, automáticamente les renovamos", garantizó.

No obstante, resaltó que, si el 21 de julio la concesionaria no entrega la administración de Parque Cánepa, "van a proceder clausurándolo porque no tienen Defensa Civil".

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, denunció la presencia de presuntas mafias en el Parque CánepaFuente: Municipalidad de La Victoria

Empresarios denuncian presencia de extorsionadores

Por otro lado, Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Empresarios de Gamarra, pidió a las autoridades el retiro de los ambulantes del emporio comercial y erradicar la presencia de extorsionadores, que atentan contra la seguridad de comerciantes y consumidores.

En conversación con RPP, la dirigente solicitó el retiro de los ambulantes de los dameros B y C tras reportar que hay más agentes resguardando el damero A, entre prolongación Huánuco y avenida Aviación.

"El damero A ya se ha reforzado la seguridad, que estos mafiosos pretendían apoderarse y lotizar. Ahora lo que falta es la liberación del damero B y C. También la liberación de la avenida Aviación, Parinacochas, Huánuco y San Pablo, porque todos estos cuadrantes permanecen al emporio comercial de Gamarra", indicó.

"En los próximos días, como ya lo anunció el ministro, ya se va a estar liberando la zona del damero B. Pero también necesitamos que las vías metropolitanas estén aseguradas porque es el ingreso y salidos de nuestros compradores", agregó.

Susana Saldaña indicó que habría extorsionadores que operan en el emporio comercialFuente: Andina

Capturan a presunto brazo armado de mafias en Gamarra

Al respecto, este sábado, desde las 2:00 a.m., la Policía Nacional, con apoyo de la Municipalidad de La Victoria, realizó un operativo para tomar el control del damero B del emporio comercial. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que, a partir de hoy, 250 efectivos policiales se quedarían resguardando los dameros A y B.

"Van a quedarse 250 efectivos que van a ser distribuidos entre ambos dameros (...) La presencia policial permanente, esa es la garantía que se va a brindar (a los comerciantes). La presencia policial permanente y un trabajo coordinado que ya estamos haciendo con la autoridad municipal y los propios empresarios que están presentes en este momento que se está realizando este operativo", sostuvo.

El titular del Mininter anunció además la captura de Jonatan Valdivia Reyes, alias 'Chucky', quien sería uno de los brazos armados de las mafias que operan en el damero B. La detención, según la Policía, ocurrió luego de que se intervino a una menor en posesión de un arma de fuego, la cual intentó entregar a otro detenido.

"Se empezó con el damero A (…), se lograron detenciones y se recuperó ese espacio. Hoy estamos en el damero B y se ha logrado detener a esta persona que los empresarios identifican como el brazo armado de la organización criminal que está en el damero B", señaló.

"Son organizaciones criminales, en proceso de identificación (…), que tienen un gran número de participantes (…), por eso es que hay carpetas fiscales aperturadas y estamos en proceso de detención. Esta persona, Jonatan Valdivia Reyes, no ha sido detenido aquí, sino en jurisdicción cercana a su domicilio, que no es acá sino a la altura de la Estación Bayóvar del Tren Eléctrico. Ha sido detenido por sindicación de la persona que portaba el armamento y ha sido detenido con 13 cartuchos de bala", aseveró.

Santiváñez aseguró que se ha identificado "diversas organizaciones entre ciudadanos extranjeros y peruanos que cada una tiene distribuidos" sectores del emporio comercial.

"Como bien habían dicho los empresarios, estas organizaciones prácticamente habían lotizado las diversas calles del emporio de Gamarra. Como organizaciones criminales tenían distribuidos el damero A, damero B, damero C. Lo que estamos haciendo aquí es el control territorial de cada uno de los dameros", remarcó.

"Desde las 2:00 a.m. estamos con el personal policial y personal de fiscalización de la Municipalidad que han estado a cargo de toda la limpieza, de sacar los espacios que habían dejado, de despintar los espacios que habían identificado para los alquileres de los ambulantes que estaban aquí, de tal manera que la Policía tome el control territorial", puntualizó.

Más de doscientos efectivos permanecerán en los dameros A y B de Gamarra, aseguró el titular del Mininter.Fuente: Mininter