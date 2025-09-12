Últimas Noticias
Policía Nacional investiga presunto secuestro y abuso de escolar de 16 años en Cañete

Las diligencias continúan a cargo de los agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.
Las diligencias continúan a cargo de los agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía indicó que la adolescente fue encontrada con las manos atadas, la boca cubierta y evidencias de haber sido agredida.

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra investigando el caso de una menor de 16 años que fue hallada en Cañete, en la región Lima, con signos de violencia en el río Cañete, ubicado en el distrito de Pacarán.

La adolescente fue encontrada con las manos atadas, la boca cubierta y evidencias de haber sido agredida.

Según indicaron los efectivos policiales, la estudiante de cuarto año de secundaria contó que los hechos ocurrieron cuando se dirigía a su centro educativo. En ese momento, una persona con un tatuaje en la mano le cubrió la boca con un trapo, tras lo cual perdió el conocimiento.

Al ser hallada, vestía su uniforme escolar, no tenía calzado y presentaba signos de haber sido dopada, por lo que fue trasladada de inmediato al centro de salud de la jurisdicción. 

Detienen a sospechoso

Horas después, la Policía Nacional detuvo a un sujeto que está siendo investigado por los presuntos delitos de secuestro, tentativa de homicidio y abuso sexual.

Las diligencias continúan a cargo de los agentes policiales y representantes del Ministerio Público.

Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
