Policía Nacional investiga presunto secuestro y abuso de escolar de 16 años en Cañete

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra investigando el caso de una menor de 16 años que fue hallada en Cañete, en la región Lima, con signos de violencia en el río Cañete, ubicado en el distrito de Pacarán.

La adolescente fue encontrada con las manos atadas, la boca cubierta y evidencias de haber sido agredida.

Según indicaron los efectivos policiales, la estudiante de cuarto año de secundaria contó que los hechos ocurrieron cuando se dirigía a su centro educativo. En ese momento, una persona con un tatuaje en la mano le cubrió la boca con un trapo, tras lo cual perdió el conocimiento.

Al ser hallada, vestía su uniforme escolar, no tenía calzado y presentaba signos de haber sido dopada, por lo que fue trasladada de inmediato al centro de salud de la jurisdicción.

Detienen a sospechoso

Horas después, la Policía Nacional detuvo a un sujeto que está siendo investigado por los presuntos delitos de secuestro, tentativa de homicidio y abuso sexual.

Las diligencias continúan a cargo de los agentes policiales y representantes del Ministerio Público.