Presuntos implicados en asesinato de alférez PNP en Carabayllo estarían vinculados a banda criminal, según la Policía

La Policía Nacional del Perú brindó detalles de la captura de implicados en el asesinato del alférez Jhordy Escobedo Mori, quien murió tras recibir impacto de bala en la cabeza y el cuello el pasado 23 de octubre en el distrito limeño de Carabayllo.

Frente a las especulaciones sobre el móvil del asesinato contra Jhordy Escobedo, la Policía relacionó el hecho con una banda criminal dedicada al robo de vehículo, denominada 'Los malditos de Puente Piedra'.

Asimismo, de cuatro personas involucradas la Policía ha capturado a tres de ellas.

"Se ha llegado a establecer técnicamente que efectivamente se trata de un grupo de personas injertadas de la zona norte dedicadas al robo de vehículos, específicamente camionetas. Estos responden a una banda criminal denominada 'Los malditos de Puente Piedra', dedicada, como ya he explicado, al asalto y robo de vehículos mediante la modalidad del raqueteo", mencionó el coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri.

Detalles sobre el crimen y detenidos

Sobre la movilidad del crimen contra Jhordy Escobedo, la policía detalló que los delincuentes se encontraban muy cerca a la zona porque incluso fueron captados por cámaras de videovigilancia y habían tratado ya de robar un vehículo muy cerca de allí, pero fracasaron en este intento.

Añadieron que se encontraban por la zona y lograron hallar la camioneta donde se encontraba el alférez junto a su pareja.

De los tres capturados, dos de ellos trataron de persuadir a Jhordy Escobedo a que deje el vehículo cuando el tercero, quien realiza el disparo, le quita la vida.

Los detenidos han sido identificados como Kevin Gamarra Bustamante, Máximo Enrique López Yllaconza, quien disparó contra el alférez Jhordy Escobedo Mori, y Alfredo Abelardo Huaripoma Dávila.

Todos ellos han sido capturados, pero todavía hay una cuarta persona implicada, quien según la PNP se trata de Flavio Ronaldo Santos Moreno Oscco, se encuentra no habido pero la policía ya está tras sus pasos.

La Policía Nacional puntualizó que existe la versión de que estas cuatro personas integrarían una banda, a su vez, que respondería a las órdenes de alias 'Cachete', lugarteniente de Erick Moreno, alias 'El Monstruo'; sin embargo, la hipótesis todavía está en investigación.