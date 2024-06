Rimac: delincuente dispara en plena vía pública y testigo se oculta de las balas detrás de su vehículo

Policiales El atacante llega caminando hasta el jirón Marañón, a unas cuadras de la Municipalidad del Rimac

El atacante llega caminando hasta el jirón Marañón, a unas cuadras de la Municipalidad del Rimac

Un hombre disparó contra un local ubicado en el jirón Marañón, en el distrito limeño del Rimac. De acuerdo con lo registrado por las cámaras de seguridad, se trata de un sujeto de polera y gorra negra, con bermudas jean, quien realiza los disparos en horas de la noche.

En la misma grabación, se observa que el atacante llega caminando hasta el jirón Marañón, a unas cuadras de la Municipalidad del Rímac, e ingresa a un negocio.

Tras ello, un testigo que se encontraba en la esquina se acerca, tras notar esta presencia sospechosa. Cuando el hombre de gorra sale del lugar y, al darse cuenta de que es observado, saca un arma de fuego y dispara por lo menos en cuatro oportunidades contra los testigos.

Uno de ellos, que viste una casaca roja con negro, tuvo que usar de escudo a su vehículo para evitar ser alcanzado por las balas.

Delincuentes obligaban a sus víctimas a retirar dinero de aplicaciones

Delincuentes amenazaron con armas de fuego a un joven para obligarlo a transferir 130 soles de aplicativos de sus cuentas digitales. Este hecho tuvo lugar en la avenida Libertad, en el límite del Callao con el distrito limeño de San Miguel.

Por temor a recibir un disparo, el joven accedió a poner sus huellas digitales en el teléfono móvil a fin de habilitar los traspasos en favor de estos malvivientes.

"Me centraron. Me robaron. Me dijeron pon tu clave y se yapearon como 130 soles. 30 soles de Plin y 100 de Yape", dijo la víctima.