Puente Piedra: presuntos sicarios asesinan a hombre al interior de vehículo

La Policía Nacional investiga un crimen registrado en la Manzana B, lote 17, de la avenida San Remo, a la altura del paradero Establo de la carretera Panamericana Norte, en el distrito limeño de Puente Piedra.

La víctima es un ciudadano venezolano de aproximadamente 35 años, identificado como Miguel Ángel Álvarez Aguilar, quien, según las primeras investigaciones, fue atacado a balazos por dos presuntos sicarios cuando se encontraba al interior de un vehículo, tal como lo expresó un vecino del lugar donde ocurrió el crimen.

"Yo habré escuchado unos siete disparos, pero nos hemos dado con las sorpresas de que han sido como el doble. Yo bajé, visualizamos la ventana totalmente perforada por las balas y el señor conductor estaba agonizando. O sea, aún se encontraba con vida, pero bueno... En el carro no había nadie, en el carro estaba solo él y no había nadie más. La gente quiso ayudar, pero ya no se podía hacer nada", manifestó.

En el lugar del crimen, la Policía halló 13 casquillos de bala. El cadáver fue trasladado en la madrugada a la morgue central de Lima, mientras que representantes del Ministerio Público también iniciaron las diligencias correspondientes.

Por su parte, los vecinos del sector lamentaron los constantes homicidios que se registran en el distrito de Puente Piedra, por lo que piden a las autoridades mejores estrategias para afrontar esta problemática.