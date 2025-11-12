Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra Martina Hernández, madre de Erick Moreno, alias 'Monstruo'

El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Martina Hernández, madre de Erick Moreno, alias 'Monstruo', por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tenencia ilegal de explosivos.

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste sustentó la apelación para revocar el arresto domiciliario impuesto en primera instancia contra Martina Hernández y variar la medida cautelar.

Como se recuerda, dicha orden de arresto domiciliario fue impuesta el pasado viernes 8 de agosto del presente añoor el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, quien, además, dispuso que la medida se lleve a cabo con la colocación de un grillete electrónico; es decir, sin resguardo policial presencial.

Asimismo, debió entonces abonar una caución de cinco mil soles y cumplir con una serie de medidas restrictivas entre las que figura la prohibición de comunicarse con su hijo, sindicado como el líder de la organización criminal 'Los injertos del cono norte'.

¿Qué rol habría cumplido Martina Hernández?

El pasado 3 de junio, el Ministerio Público y la Policía Nacional (PNP) ejecutaron un megaoperativo de allanamiento y captura que culminó con la detención de 25 presuntos miembos de la referida organización criminal, entre ellos a Martina Hernández.

La Policía señaló que el megaoperativo fue un potente golpe contra el brazo armado y el brazo financiero de 'Los Injertos del Cono Norte', el cual estaba orientado a enviar dinero al extranjero para solventar los gastos de Erick Moreno.

Precisamente, una de las personas encargadas de recepcionar el dinero y luego, valiéndose de empresas, remitirlo al extranjero sería la mandre de alias 'Monstruo'.

Cabe resaltar que Martina Hernández fue detenida en su domicilio de la urbanización Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de Ica, inmueble que también estaba comprendido en la orden de allanamiento.

Aunque no tenía mandato de detención preliminar, fue detenida en flagrancia, pues en su vivienda se halló material explosivo y una gran cantidad de dinero en efectivo. Además, se encontró un celular, un pasaporte, una tarjeta de Western Unión y otra con las inscripciones Fazenda Receita Federal, así como un QR de Yape e Izipay que figuraban a su nombre.