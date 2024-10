Triple crimen en Ate: ¿Qué se sabe del homicidio de una familia en pleno estado de emergencia?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima La Policía capturó anoche a dos sospechosos de estar involucrados en el crimen.

El último jueves, horas después de finalizadas las marchas ciudadanas en exigencia de mayor seguridad ante la ola de criminalidad que sufre el país, una madre de familia y dos de sus hijos fueron asesinados a balazos mientras dormían en su vivienda ubicada en la zona de Huaycán, distrito de Ate.

Los hechos ocurrieron al promediar las 3 de la madrugada, exactamente en la zona Z de la asociación Cerrito La Libertad en la referida jurisdicción. Fue en ese momento en que, según el relato de los familiares, dos desconocidos forzaron la puerta del domicilio y dispararon contra Sulma Rodríguez Rivera, una mujer de 50 años que trabajaba en un comedor popular ubicado a pocos metros de su vivienda.

Luego, los criminales acribillaron a Ángela Lucía Lliullacc (24) y a Ítalo Lliullacc (18), dos hijos de la víctima. Estos hechos ocurrieron en presencia de dos niñas de 9 y 6 años de edad.

Al llegar al lugar, la Policía encontró aún con vida a Ítalo Lliullacc; no obstante, mientras era trasladado al hospital Bravo Chico, falleció.

¿Qué fue lo que ocurrió en este nuevo crimen ocurrido dentro de la casa de las víctimas y que ha conmocionado a Lima? Esto es todo lo que sabe del caso.

“Nosotros no hemos tenido problemas con nadie"

Alfonso Lliullacc, pareja de Sulma Rodríguez y padre de las víctimas, indicó que se encontraba en Chincha, región Ica, a donde llegó para trabajar, cuando a las 3:40 am. del último jueves lo llamaron por teléfono para darle la terrible noticia.

“Yo no estaba acá, yo estaba trabajando en Chincha. Me llamaron a las 3:40am., mi vecina me llamó, y por eso yo vine (…) La vecina vio a dos sujetos cuando ya se estaban yendo, y me ha contado, yo vine", relató a Latina.

Asimismo, resaltó que su familia nunca ha tenido "problemas con nadie", por lo que desconoce cuál sería el móvil del crimen.

"Nada, para nada (teníamos enemigos). Nosotros con nadie peleamos, no teníamos ninguna amenaza. Nosotros somos gente tranquila, no ofendemos a nadie, no hemos tenido problemas con nadie", aseguró.

Por su parte, Neptalí Rodríguez, hermano de la víctima, resaltó que su hermana no tenía "malas juntas", sino que era una mujer trabajadora, muy querida en el barrio por el apoyo que daba en el comedor popular. También lamentó la muerte de sus sobrinos, de quienes dijo que eran personas que nunca tuvieron problemas.

Cabe resaltar que, aunque el crimen tuvo lugar en la madrugada, a las 11:30am , más de 8 horas después, llegó un representante del Ministerio Público a la zona y, después de las 12pm., los peritos de criminalística.

"Yo lo único que quiero es que a mi hermana no la muevan, ni a mi sobrina. No quiero que vaya a la morgue, porque está 10 horas botada acá, ¿y todavía quieren llevarla a la morgue? ¿Para que me la entreguen en tres días? (…) Van 10 horas tiradas ahí, mi hermana y mi sobrina. ¿No se ponen a pensar que son seres humanos? ¡Dónde estamos! (…) Las han matado con disparos, mi sobrino ha muerto con un disparo en la cabeza en el hospital, ¿qué más pruebas quieren?”, indicó en Latina.

“Este mensaje es para Dina Boluarte: ¿dónde está que el Perú no se desangra? ¿Dónde está el estado de emergencia? ¿dónde vemos resultados? El ministro no hace nada (…) Es una familia, a él no le duele, pero a mí sí me duele, es mi familia", agregó.

Según indicaron los deudos de las víctimas, los restos de Sulma Rodríguez serían velados en el comedor popular donde ella trabajaba para apoyar a su esposo con los gastos de la canasta familiar.

Neptalí Rodríguez, hermano de la víctima, dijo no explicarse cuál habría sido el motivo del crimen. Fuente: RPP

Policía asegura que se trató de una "gresca" entre vecinos

Horas después, el coronel PNP Ricardo Espinoza, jefe de la División de Investigación de Homicidios, descartó que el triple crimen tenga que ver con un caso de extorsión o de criminalidad organizada, sino que tendría relación con una "gresca" entre vecinos que fue escalando en violencia hasta el trágico desenlace.

"En horas de la madrugada, dos de la mañana, el ciudadano Iler Ítalo Lliuyac transitaba por el frontis de esta vivienda donde se producía esta reunión familiar, y es atacado por un perro. ¿Qué es lo que hace? Coge una piedra y le lanza la piedra. Y la piedra impacta en la puerta de la vivienda donde se desarrollaba esta reunión familiar social. ¿Qué es lo que hacen los integrantes? Salen, se produce una gresca inmediatamente. A partir de ahí, ya se genera una represalia", explicó.

Según su teoría, Ítalo Lliuyac, bajo los efectos del alcohol, se habría peleado con otros sujetos, tras lo cual se fue a su casa a descansar; y fue en esas circunstancias que la familia fue objeto del ataque armado por represalia.

El coronel de la Policía también indicó que se logró capturar a dos presuntos implicados en este triple crimen, que serían vecinos de la víctima. Sin embargo, indicó que estos se acogieron a su derecho a guardar silencio hasta que lleguen sus abogados, y que la hipótesis a la que llegaron es por pericias "científicas" que habría realizado su institución.

"Nosotros estamos trabajando científicamente a partir de nuestras pericias y nuestras competencias tecnológicas", puntualizó.

El coronel PNP Ricardo Espinoza aseguró que el móvil del crimen habría sido una "gresca" entre vecinos. | Fuente: Captura TV Perú

Por su parte, el alcalde de Ate, Franco Vidal, en diálogo con RPP, aseguró que el estado de emergencia ha "fracasado", tras registrarse la muerte de seis personas en las últimas horas en su distrito, por lo que solicitó la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En ese sentido, cuestionó la falta de "un trabajo serio" por parte del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana.

"Lo he señalado de manera abierta que el estado de emergencia ha fracaso en Ate y en todo el país porque los resultados que se ve es el aumento de la ola de crímenes y no se ha reducido en lo absoluto. Y medidas populistas de parte del Gobierno y de otros sectores no tenemos hoy un resultado", dijo.

Franco Vidal reclamó una mayor presencia de policías en las comisarías y que puedan tener más recursos. Afirmó que cinco comisarios del distrito de Ate han informado que no cuentan con camionetas, motos, ni personal para patrullar las calles.

"Necesitamos que los policías tengan una preparación firme. Si tenemos personas que no se han formado lo suficiente en la escuela, vamos a tener lo que ya se tuvo hace algunos años, ustedes recordarán que un policía disparó a otro y lo mató. No sabía utilizar su propia arma de fuego. Entonces, situaciones como esa nos llevan a pensar que vamos a tener policías poco preparados. Y ahora, ¿por qué no hay muchos policías? Porque ya los ciudadanos no quieren ser policías. Uno, porque les pagan muy poco. Otro, porque las justicia no los defiende. Si un policía quiere enfrentar a un delincuente y lo abate, se va preso", puntualizó.