Presentan denuncia constitucional contra ministro del Interior, Juan José Santiváñez

Congreso Santiváñez ha sido fuertemente cuestionado en los últimos días

"He formulado una denuncia constitucional al ministro del Interior y una inhabilitación de la función pública por 10 años. Justamente por no cumplir con su función", manifestó el congresista Elías Varas sobre Santiváñez | Fuente: Composición Mininter / Congreso

El Parlamentario de Juntos por el Perú, Elías Varas, presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso una denuncia constitucional contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En el documento se precisa que el titular del Mininter no está cumpliendo sus funciones, por lo que se solicita que sea inhabilitado de cargos públicos por un período de 10 años.

"El día de ayer a las 7.00 p. m. he formulado una denuncia constitucional al ministro del Interior y una inhabilitación de la función pública por 10 años. Justamente por no cumplir con su función", manifestó.

Santiváñez fue criticado tras anunciar captura de presunto mando número dos de Sendero Luminoso | Fuente: RPP

Santiváñez, blanco de críticas

El ministro del Interior ha sido blanco de críticas luego de anunciar que había capturado al número dos de Sendero Luminoso, Iván Quispe Palomino, algo que que fue desmentido por varios expertos, además de los congresistas Waldemar Cerrón, Jaime Quito y Alejandro Muñante.

"Antes de especular, antes de emitir una información que no tenemos la fuente objetiva, no podemos mencionar. Y así la fuente sea objetiva, hay que ver el contenido de la información", dijo Cerrón.

"Eso demuestra que el ministro no solamente ha patinado, sino que tiene una desesperación tremenda respecto a cómo querer demostrar por cualquier lado que su estado de emergencia funciona. Y no es así, no funciona", agregó Quito.

"Cada vez más él está socavando su propia estabilidad dentro del ministerio", complementó Muñante.

De acuerdo con el analista en temas de terrorismo Pedro Yaranga, Iván Quispe Palomino es el hermano menor del clan Quispe Palomino y participó en el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) como "combatiente". No obstante, indicó que había abandonado la organización en el 2012.

“Viene a ser el hermano menor de los Quispe Palomino que hace años perteneció en calidad de combatiente, pero no tuvo ningún cargo y es retirado desde el 2012 junto a su hermana Melania Quispe Palomino. Ambos no pertenecen a la organización terrorista del VRAEM”, dijo en La Rotativa del Aire de RPP.