Víctima de presunto feminicidio fue hallada en Ventanilla: principal sospechoso sería alférez de la Policía

La madrugada de este domingo, la Policía Nacional encontró el cuerpo sin vida de una joven mujer, víctima de presunto feminicidio, en un descampado del asentamiento humano Cuatro Suyos, ubicado en Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao.

Se trata de Rosa Luz Huertas Soto, de 26 años, quien habría muerto por 4 impactos de bala. Sus restos fueron encontrados a pocos metros de su vivienda. Según sus familiares, la víctima se dedicaba a la venta de cremas de belleza por internet, y deja en la orfandad a un menor de apenas tres años.

Alférez de la Policía sería el principal sospechoso

La hermana de la víctima, María Isabel Huertas, en declaraciones a RPP, indicó que el principal sospechoso del crimen sería su expareja, Christian Rojas, un alférez de la Policía que le habría pedido en reiteradas ocasiones retomar la relación. El sujeto ya se encuentra detenido en la Depincri de Ventanilla.

"Hay una vecina que me dice que afuera de la casa lo han visto al chico parado, en sandalias, con un celular en la mano (…) Una vecina lo vio a la 1am., no sospechó nada; y otra vecina que vive a 4 casas grabó un video, otro día, en que se veía al chico escondido, esperándola. El video se lo mandó al WhatsApp de ella", relató.

“Lo que sé es que se llama Christian Rojas. (Mi hermana) me dijo que consumía drogas (…), que es una persona tóxica. Decía que terminaba con él y luego le mandaba un montón de mensajes, le llamaba. Eso es lo único que sé (...) No me gustaba ver a ese chico, no hablábamos, solo nos mirábamos. No era una persona jovial”, agregó.

No obstante, el comandante PNP Luis Gonzalo Igreda de la Fuente Chávez, jefe de la Depincri Ventanilla, señaló que se verificó el rol de servicio del sospechoso y se constató que estuvo trabajando hasta las 2am. de hoy en la Comisaría Playa Rímac, ubicada en el distrito chalaco de Carmen de la Legua.

"Tenemos el rol de servicio (ya) que él pertenece a la Comisaría de Playa Rímac y habría estado de servicio durante toda la noche (…) Lo hemos podido confirmar con el rol de servicio”, precisó el jefe de la Policía.

"(El detenido) se encuentra conmocionado por la noticia, según él mismo indica. Ahorita está en calidad de detenido. Solamente el resultado de los exámenes nos va a determinar fehacientemente si participó en el hecho", agregó.

Además, el comandante de la PNP indicó que existe una denuncia de hace unos días atrás por una "gresca" entre la víctima y el sospechoso. Asimismo, señaló que, "en el transcurso del día", se tendrán los resultados de los exámenes respectivos para determinar si el detenido habría participado en el crimen.

“Hay una denuncia anterior que figura en la Comisaría de Pachacútec, donde ambos habrían tenido una gresca dentro del entorno de violencia familiar”, indicó.

“Esperemos tener los resultados de los exámenes en el transcurso del día. Ya llegó el Ministerio Público, vamos a hacer el levantamiento de todas las muestras y evidencias que tengamos acá para poder homologarlas con lo que nosotros ya tenemos”, puntualizó.

Al cierre de esta nota, el Ministerio de la Mujer anunció que se encuentra brindando "atención integral" a la familia de la víctima y participando en las diligencias fiscales.

🔴 #Ventanilla | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda atención integral a madre y familiares de víctima de presunto feminicidio por su expareja, quien se encuentra detenido. Participamos en las diligencias de investigación que se están llevando a cabo.



👉🏼… pic.twitter.com/ElIEeYcpsy — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) June 16, 2024