"No existe una estrategia, ni liderazgo": alcalde de San Luis cuestionó el estado de emergencia

El alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, dijo que el gobierno peruano necesita una estrategia a corto, mediano y largo plazo para combatir el incremento de la delincuencia. Asimismo, afirmó que el estado de emergencia debe aplicarse en todos los distritos de Lima Metropolitana.

En conversación con RPP Noticias, el burgomaestre cuestionó el estado de emergencia, que entró en vigencia desde el miércoles 20 de septiembre, en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, y en siete distritos de la provincia de Sullana, en la región Piura.

En esa línea, Ricardo Pérez dijo que la medida se debería extender en todos los distritos de Lima. También señaló que no existe un liderazgo por parte del gobierno ni una estrategia definida que permita tomar acciones concretas para combatir la inseguridad ciudadana.

“No hay una estrategia, no hay un norte, no hay un liderazgo por parte del gobierno. El decreto para que salgan las Fuerzas Armadas, ¿cómo lo vas a hacer para un solo distrito? Simplemente es una reacción ante una acción de la delincuencia. Tiene que ser a nivel de todo el país. O, por lo menos, de Lima que está tan vulnerada en estos momentos”, declaró a RPP Noticias.

Marco legal para el Ejército

El funcionario dijo que el Ejercito del Perú necesita un marco legal que lo respalde para que pueda tomar acciones correspondientes cuando salga a patrullar las calles y apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el estado de emergencia.

“Si el ejercito va a salir para dar la vergüenza que dio en Puno, realmente estamos mal. No tienen el aparato legal que los defienda. Qué pasa si a nuestros oficiales les roban las armas. No van a poder atentar contra los delincuentes porque no tienen el marco legal correspondiente”, señaló.

Estrategia conjunta para frenar la delincuencia

El alcalde de San Luis pidió que el tema de inseguridad ciudadana no solo quede en manos del Ministerio del Interior, sino también que se involucren otros actores del Estado peruano. De esta manera, señaló, se puede encontrar una solución eficaz frente a esta problemática.

“Lo que sí tendría que hacer el Ejército es tomar todas las instituciones del Estado. Toda esa policía debe salir a las calles y resguardar la parte del Estado porque seguimos perdiendo tiempo ante la delincuencia que nos sigue ganando”, afirmó.

“Necesitamos que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) se integre, trabaje, a través de un plan de corto, mediano y largo plazo. Este organismo existe, es liderado por la presidenta de la República y es dirigido por el Ministerio del Interior”, agregó el funcionario.

Ricardo Pérez también dijo que se deben hacer varios cambios estructurales, desde la modificación de las leyes, hasta evaluar que el Perú se retire del Pacto de San José. El burgomaestre pidió pena de muerte para los delincuentes.

“Hay que evaluar el código penal, tiene que haber leyes más drásticas, hay que evaluar el tema de retirarnos del Pacto de San José, tiene que haber pena de muerte para todo aquel que mata, no solamente a un policía, a un niño, sino a cualquier ciudadano de a pie. Pena de muerte para aquel que delinque de esta manera”, enfatizó.