VMT: Policía captura a presunto integrante de una banda dedicada a extorsionar a empresas de transporte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La PNP informó que existe un video que vincula al detenido con actos extorsivos | Fuente: RPP

La Policía Nacional capturó a un presunto integrante de una red criminal que está dedicada a la extorsión de empresas de transportes. La captura se realizó en las inmediaciones del paradero 14 de la avenida 26 de noviembre, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

Luego de un trabajo de inteligencia, los agentes de la PNP lograron ubicar y detener a un hombre de 27 años, quien será investigado por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas y extorsión.

Durante el registro personal, la Policía incautó una pistola tipo Beretta y un sticker con la inscripción 'Los 15. Una sola familia. La mafia Sur'. Ello lo vincularía con dicha organización criminal que habría estado amenazando a una empresa de transportes de la zona.

Además, se decomisaron 21 envoltorios y bolsas con una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

Video vincula a detenido con actos extorsivos

En tanto, la Policía informó que, en el marco de estas investigaciones, también se difundió un vídeo en el que se escucha al detenido enviar un mensaje a otra persona, advirtiendo que no podía concretar la ejecución de alguien, debido a la presencia de trabajadores civiles en el lugar.

Este material audiovisual será considerado para las investigaciones a fin de determinar el alcance de sus vínculos con la presunta organización criminal.

Este caso ha quedado a cargo de la de Deprincri Lima Sur 1, donde se vienen desarrollando las diligencias para esclarecer la magnitud de la actividad ilícita y determinar si existen otros implicados en esta red delictiva.