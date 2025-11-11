Colegio Odontológico de Lima advierte aumento de casos de extorsiones contra dentistas: "Está creciendo exponencialmente"

El Colegio Odontológico hizo un llamado a sus agremiados a mantener la calma y tomar medidas preventivas urgentes para proteger su información personal | Fuente: RPP

El Colegio Odontológico de Lima emitió una grave alerta ante el notable incremento de casos de extorsión dirigidos contra cirujanos dentistas en la capital. El decano de la institución, José Rojas Rueda, advirtió sobre la delicada situación que enfrenta su gremio en el contexto de la ola de criminalidad que afecta al país.

“El grado de casos que se está dando contra cirujanos dentistas está creciendo exponencialmente”, señaló, y agregó que en lo que va del año ya se han contabilizado entre 14 a 15 denuncias formales.

El decano especificó que estas amenazas se concentran predominantemente en las zonas de Lima Norte, Lima Sur y Lima Este.

Respecto al modus operandi de los delincuentes, Rojas Rueda detalló la manera en cómo los extorsionadores amedrentan a sus víctimas.

“La modalidad normal es a través de mensajes y de llamadas de WhatsApp. O también dejan algún tipo de mensaje en algún tipo de carta dentro del consultorio”, explicó.

Llamado a las autoridades

Ante esta alarmante situación, el Colegio Odontológico hizo un llamado a sus agremiados a mantener la calma y tomar medidas preventivas urgentes para proteger su información personal y la de sus familias.

“No expongamos nuestros teléfonos personales en nuestras redes sociales, en nuestros letreros”, instó el decano.

Finalmente, Rojas Rueda exhortó directamente al Ejecutivo y a las fuerzas del orden a intensificar las acciones contra la delincuencia, y subrayó que este fenómeno es un reflejo de una problemática de seguridad que atañe a toda la sociedad peruana.

“Este llamado también es un llamado y exhortar a las autoridades, al presidente de la República, al ministro del Interior, a la Policía Nacional, que se hagan los esfuerzos necesarios para poder combatir esta lacra de delincuencia”, sentenció.