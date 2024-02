Carabayllo: detonan explosivo en local municipal del comité de damas y alcalde acusa a "adversarios políticos"

Seguridad Por lo pronto, se conoce que al momento de la explosión no ha habido ninguna persona dentro del inmueble

Un artefacto explosivo detonó en el local central del comité de damas del distrito limeño de Carabayllo. De acuerdo con las primeras informaciones y lo registrado por las cámaras de seguridad, un hombre encapuchado caminó por la avenida Túpac Amaru, a la altura del paradero Hacienda, y dejó un paquete en el portón negro de ese local, para luego alejarse caminando.

Por lo pronto, se conoce que al momento de la explosión no hubo ninguna persona dentro del inmueble de tres pisos; pero sí se sabe que dentro del local había donaciones y un vehículo.

Hasta el lugar llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal de este distrito y personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de la Policía que acordonaron la zona y desactivaron el artefacto letal.

Alcalde de Carabayllo culpó a "adversarios políticos"

El alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, descartó que la detonación responde a un caso de extorsión, sino más bien responsabilizó a sus "adversarios políticos".

"Es un tema netamente político. Esto de acá no es un tema de extorsión, de sicariato. Lo que ha sucedido esta noche es un caso de gente que quiere, políticamente, entrar por el miedo. Vamos a hacer las denuncias y las consultas legales", manifestó.

Sujetos detonaron artefacto explosivo en vivienda de exalcalde Miguel Saldaña en Comas

Semanas atrás, el exalcalde de Comas Miguel Saldaña denunció haber sido víctima de un atentado en la puerta de su vivienda, luego de que unos sujetos detonaran un artefacto explosivo en la parte exterior de su domicilio.

Saldaña mencionó que el atentado ocurrió durante la noche, cuando desconocidos activaron el explosivo en su fachada, afectando su vivienda y la de sus vecinos.

“He sufrido un atentado que no solo me ha afectado a mi vivienda, sino a mis vecinos de la casa del costado, les ha roto las lunas, hay niños que estaban practicando Tae kwon do y están terriblemente asustados”, dijo entonces.