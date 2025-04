¿Propuesta de restringir uso de moto lineal reducirá el crimen? gerente de la Asociación Automotriz responde

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jaime Graña, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (APP), se pronunció sobre la propuesta del Defensor del Pueblo de establecer un rango horario -de 6 p.m. a 6 a.m. del día siguiente- para el uso de motos lineales. En esa línea, señaló que este tipo de medidas "no son efectivas" y carecen de "asidero técnico" para reducir los asaltos con este tipo de vehículos.

"En el caso de Colombia se aprobó una norma (similar) y se implementó y luego se derogó porque no funcionó, no bajaron los asesinatos, no bajó la criminalidad y se derogó. Entonces estamos ante esfuerzos desesperados por tratar de demostrar que se puede hacer algo, pero lamentablemente no vemos que están actuando en lo que realmente puede hacer una diferencia en este caso", declaró en Ampliación de Noticias de RPP.

En ese sentido, Graña señaló que este rango horario afectaría a ciudadanos que utilizan las motos para movilizarse (centro de labores y transporte) y sus respectivos trabajos (delivery) ante la problemática de que "la criminalidad se adapta muy rápidamente".

"Lamentablemente estamos convencidos que no va a ser efectivo, están pagando justos por pecadores y todo lo que, económicamente hablando, implica para las economías familiares. Imagínese que necesites una medicina a medianoche y el sistema de delivery está hecho para ir en motocicleta y decir que le van a dar un permiso al que tiene la mochila, pues el maleante va a agarrar una mochila, que es lo que hemos visto en Colombia", mencionó.

Por ello, Jaime Graña recomendó que se incremente los operativos y ser impuestos bajo prisión, así como el uso de un arma, sin permiso, en una motocicleta "sea una pena privativa de la libertad". "Pero también necesitamos prisiones, estamos con el sistema penitenciario colapsado", agregó.

Por otro lado, respondió sobre las medidas de la Asociación Automotriz -modificación de las placas de las motos, tecnología RFID (Radio Frequency Identification) para el rastreo de los vehículos y casos con visera transparente-. "Desde el año pasado estamos hablando de que se necesita mucha más fiscalización. Insistimos en los puntos mencionados", añadió.

"No es la posición de la Asociación tampoco (de que sicarios no usen las motos), lo que estamos diciendo es que la solución creemos que es mucho más profunda y estructural y es mucho más de fiscalización que de prohibir, porque si no con ese criterio podríamos decir que el día de mañana, como hay la extorsión por celulares, entonces también vamos a restringir el uso de celulares. Nosotros creemos que la restricción no es necesariamente parte de la solución", sostuvo.