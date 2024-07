¿Qué es un ‘ciber-mula’? Sigue estos consejos y evita ser una víctima de este acto delictivo

¿Sabía que su cuenta bancaria podría estar implicada en delitos como la estafa, la extorsión o el sicariato? Descubra en qué consisten las llamadas 'ciber-mulas' y qué medidas puede adoptar para no ser víctima de esta modalidad delictiva.

El cuento del negocio redondo o la rentable inversión, el falso emprendimiento por Internet, el timo de los boletos de viaje, la suplantación y la maleta retenida. Son apenas cinco de las 21 modalidades de estafa detectadas por Policía Nacional. Este delito ha registrado, en lo que va del año 2024, 830 denuncias, donde los delincuentes se han apropiado de más de 33 millones de soles y 8 millones de dólares, según detalla el coronel PNP, Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones.

Todos estos casos tienen algo en común: el dinero obtenido de los actos ilícitos fue recibido por las denominadas 'ciber-mulas', es decir, terceras personas que, con conocimiento o no, prestan sus cuentas bancarias y billeteras digitales para recibir y transferir dinero producto de actos delictivos a cambio de beneficios económicos.

Según detalla el coronel Cruz, estas personas son captadas generalmente a través de supuestas ofertas de trabajo.

"Puede ser (falsas empresas dedicadas a) la compra y venta de criptomonedas, algún negocio inmobiliario, la compra y venta de artículos tecnológicos. Supuestamente le dan la fachada de que es absolutamente legal, que producto de esas transacciones solamente ellos lo que van a hacer es recepcionar el dinero, pero lo que realmente buscan estos delincuentes es que esta persona sea la cara visible de la cuenta bancaria o monedero virtual, hacia dónde va a llegar el producto de las estafas", indicó.

Bajo esta modalidad, en 2023 las 'ciber-mulas' movilizaron más de 56 millones de soles y 27 millones de dólares en los 1 611 casos de estafa denunciados en la citada división policial.

Persona son reclutadas por Facebook

RPP comprobó que existen grupos de Facebook donde reclutan a personas que quieran trabajar bajo el único requisito de contar con cuentas bancarias y billeteras digitales. La compensación puede oscilar entre los 40 y 70 soles diarios.

"Si ya tiene prestada su cuenta o si no la tiene, le hacen tramitar una. Le hacen sacar en casi todos los bancos, entregan la tarjeta a este supuesto manager que le colocan para que lo pueda administrar y también la clave, de tal manera que ellos tienen el control del dinero. ¿Cuándo se da cuenta la persona que ha sido captada con esta oferta laboral? Cuando le llega la Policía, cuando le llega la citación", sostuvo la autoridad.

Según la Policía, la mayoría de las personas afirmó desconocer que las transacciones realizadas eran producto de hechos delictivos. El abogado Ricardo Elías, presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, afirma que, según la jurisprudencia, estas excusas pueden ser fácilmente rebatidas.

"Entonces uno no puede escudarse y decir: 'Yo no sabía que existen las estafas, yo no sabía que hay fraude, yo no sabía’. La Corte Suprema parte de un supuesto y dice que en el mundo en el que vivimos ya es común este tipo de fraudes y uno no puede excusarse diciendo que no sabía que no existía y responden penalmente con penas que van entre cuatro y ocho años de pena privativa de libertad", manifestó.

Incremento en uso de ‘ciber-mulas’

Según precisa Daniel Linares, Intendente de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), se ha detectado un incremento en el uso de las llamadas 'ciber-mulas' para lavar dinero de procedencia ilegal. De acuerdo con el funcionario, esto se realiza intentando esconder el rastro del dinero mal habido a través de la adquisición de diverso tipo de bienes, incluso monedas digitales. Recuerde que el dinero siempre deja rastro, por lo que el experto recomienda no ceder sus cuentas a desconocidos.

"La ruta del dinero habla, estos registros bancarios que nosotros los conectamos como ruta del dinero son hechos objetivos que pasan al Ministerio Público y eso se convierte en evidencia. Entonces nadie puede negar que no hizo esa operación, porque están en los registros financieros. Se están beneficiando en primera línea del dinero y a veces lo sacan en efectivo y ellos ya quedaron como responsables", afirmó.

Los expertos aconsejan desconfiar de las promesas de dinero fácil, no aceptar ningún trabajo que requiera hacer transferencias desde una cuenta bancaria personal y no facilitar sus datos financieros a desconocidos. Si sospecha que está involucrado en esta práctica, notifique a su banco y denúncielo ante la policía.