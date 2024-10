SJM: vecinos realizarán plantón tras asesinato de hombre que se resistió al robo de su camioneta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguridad Danny Paico cuenta que su hermano Jim se resistió y forcejeó con los delincuentes, quienes finalmente le dispararon, acabando con su vida.

Los vecinos del asentamiento humano Trébol Azul, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM), realizarán un plantón tras el asesinato de un hombre que se resistió al robo de su camioneta.

Se trata de Jim Kelly Paico Gordillo, de 47 años, que no tenía ni siquiera tres horas de haber llegado a la capital. Él venía conduciendo su camioneta desde la ciudad de Huancayo, en compañía de su hermano, para visitar a su madre, que reside en SJM.

Los hermanos venían de realizar una compra y ya se encontraban estacionados en el frontis de la casa, cuando fueron interceptados por cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas.

Danny Paico contó que su hermano, Jim, se resistió y forcejeó con los delincuentes, quienes finalmente le dispararon, acabando con su vida.

"Habíamos ido a hacer algunas compras y cuando vinimos me estacioné. Yo estaba manejando el auto. Estábamos conversando y vinieron dos motos. Me cogieron a mí, me tiraron al piso y cuando levanté la cabeza para verlos fue donde me golpearon. Escuché un disparo y en ese disparo fue que mi hermano, seguramente por desesperación, comenzó a forcejear con los asaltantes y le dispararon. Él había venido a visitar a mi madre", relató el hermano.

Cámaras de seguridad grabaron parcialmente los hechos

Las cámaras de seguridad de la propia vivienda captaron parcialmente a estos delincuentes, que se trasladaban a bordo de motocicletas, para, posteriormente, realizar disparos y amenazar a las víctimas.

Los vecinos del asentamiento humano Trébol Azul están consternados con lo sucedido, pero a la vez hartos de la delincuencia. Ellos mencionan que constantemente hay problemas en esta zona de San Juan de Miraflores. Por ello, anunciaron un plantón en el mismo punto donde se produjo el asesinato.