Walter Gutiérrez sobre propuesta para limitar el uso de motos: "Es una medida reactiva, no estructural"

El ex defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró este viernes que la propuesta de prohibir las motos durante doce horas es algo "reactivo, pero no no estructural". En ese sentido, consideró que debería priorizarse la situación de las cárceles y comisarías en el país.

"Es una medida reactiva, no es estructural. En la Defensoría del Pueblo, y esto lo digo con todo respeto al actual titular (Josué Gutiérrez), creo que ha matizado un poco su propuesta inicial. Yo lo animaría a tocar dos temas donde hay una larga tradición y una larga ejecutoria en la Defensoría: los informes que hay sobre las cárceles y las comisarías", afirmó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Gutiérrez explicó que el Estado tiene una acción regulatoria en sus funciones, pero no puede abusar de esa figura. Para él, lo importante es lograr cambios en los centros penitenciarios y la remodelación de las comisarías.

"Las cárceles, que deberían ser centros de readaptación, son centros de formación y organización del crimen. El Tribunal Constitucional ha declarado un estado de cosas inconstitucionales hace cinco años. En mayo se vence ese plazo, el Gobierno no ha tomado noticia de esto para cambiar la realidad: no solo es el hacinamiento (en los penales), sino las condiciones y la condición que se da para realizar actos criminales. Hay 1400 comisarías y la Defensoría ha hecho informes sobre sus situaciones porque es la primera línea de defensa con respecto al crimen", sostuvo.

Cuestiona normas del Congreso

Walter Gutiérrez también criticó al Congreso por aprobar un dictamen que modifica el proceso de extinción de dominio. Por ello, saludó que el Gobierno también rechazara la medida.

"El Ejecutivo ha cuestionado la norma y rápidamente podría observarla así como planear algunas modificaciones. Esto es lo que debería hacerse para que se pueda actuar como en ese comunicado que han sacado", expresó.

Por otro lado, también consideró anticonstitucional la iniciativa en el Congreso que busca regula el ejercicio del derecho de rectificación.

"Ahí hay dos caminos: los medios de comunicación podrían presentar una medida de amparo para que no les sea aplicable esta

norma, pero también se debería mostrar una acción de inconstitucionalidad porque le digo que es una norma inconstitucional", puntualizó.