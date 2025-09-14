Últimas Noticias
Falleció Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, a los 46 años

Es uno de los boxeadores más laureados e importantes del Reino Unido y fue incluido en el salón de la fama del boxeo el año pasado.
Es uno de los boxeadores más laureados e importantes del Reino Unido y fue incluido en el salón de la fama del boxeo el año pasado. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El cuerpo del expugilista fue hallado este domingo en su domicilio de Manchester. La policía informó que no existen "circunstancias sospechosas" en torno al fallecimiento.

Ricky Hatton, excampeón del mundo de boxeo, ha fallecido a los 46 años, según confirmó la policía de Manchester.

Su cuerpo ha sido hallado este domingo en su domicilio de Manchester y la policía ha informado de que no existen "circunstancias sospechosas" en torno al fallecimiento.

Durante su carrera, Hatton, conocido como "The Hitman", disputó 48 peleas, ganando 45 de ellas, 32 por KO, y con solo tres derrotas.

Compitió entre 1997 y 2012 y ganó tres títulos mundiales en peso superligero y uno en peso welter.

Este año anuncio su vuelta al cuadrilátero tras trece años retirado. Su pelea de regreso iba a ser el 2 de diciembre en Dubai contra Eisa Al Dah.

Es uno de los boxeadores más laureados e importantes del Reino Unido y fue incluido en el salón de la fama del boxeo el año pasado.

En los últimos años, Hatton ha hablado abiertamente de los problemas que ha sufrido a lo largo de los años con el consumo del alcohol, drogas y las depresiones que ha sufrido, además de haber sido internado en un centro de rehabilitación en 2010.

El documental "Hatton" distribuido en 2023 por la cadena "Sky" explora la vida del boxeador y fue nominado a un premio Bafta de la academia británica.

Boxeo

