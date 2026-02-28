Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Afganistán denuncia la muerte de más de 50 civiles en bombardeos paquistaníes

La gente inspecciona una casa que supuestamente resultó dañada tras los enfrentamientos transfronterizos entre Pakistán y Afganistán, en el distrito de Takhta-e-Pul de Kandahar.
La gente inspecciona una casa que supuestamente resultó dañada tras los enfrentamientos transfronterizos entre Pakistán y Afganistán, en el distrito de Takhta-e-Pul de Kandahar. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Gobierno de Pakistán declaró el viernes una "guerra abierta" con los talibanes tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves.

El Gobierno de Afganistán ha informado este sábado de la muerte de 52 civiles en los últimos ataques de Pakistán en suelo afgano, la mayoría mujeres y niños que estaban en campamentos para desplazados.

"Desde la noche del 21 de febrero (...) el régimen militar paquistaní ha atacado grandes campos de desplazados, viviendas y lugares públicos. Como resultado, 52 civiles han muerto, la mayoría niños y mujeres, y otros 66 han resultado heridos", ha informado el viceportavoz talibán Hamdulá Fitrat en redes sociales.

Fitrat ha explicado que los ataques se han producido en las provincias de Nangarhar, Kandahar, Paktika, Jost, Kunar y Nangarhar.

En los mismos han quedado "completamente destruidas" ocho viviendas y 14 de ellas han quedado parcialmente destruidas. Además, estos ataques han causado "importantes daños económicos" a los civiles.

El Ministerio de Refugiados del Gobierno talibán ha denunciado el "bombardeo indiscriminado" de los campamentos de refugiados de Torjam y Spin Boldak.

El Gobierno de Pakistán declaró el viernes una "guerra abierta" con los talibanes tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital afgana y otras ciudades como Kandahar.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Afganistán Pakistán

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA