Medios internacionales reportan la muerte de Ali Jameneí: esto es lo que se sabe hasta el momento

Medios internacionales como The Times of Israel y Reuters informaron que el ayatolá Ali Jameneí, líder supremo de Irán, habría muerto durante una operación conjunta de Estados Unidos e Israel destinada a provocar un cambio de régimen en ese país.

The Times of Israel señaló que un funcionario israelí informó a medios de ese país que Jameneí murió en el ataque aéreo.

Según el mismo medio, el funcionario afirmó que la muerte del líder supremo iraní “finalmente hará posible la paz verdadera y traerá prosperidad al Medio Oriente y más allá”.

Reuters, por su parte, citó a un funcionario israelí que afirmó que habría sido localizado el cadáver de Ali Jameneí.

“El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, que convirtió al país en una poderosa fuerza antiestadounidense y extendió su influencia militar por todo Oriente Medio mientras aplastaba los repetidos disturbios internos, ha muerto en los ataques israelíes y estadounidenses, según informa este sábado a Reuters un alto funcionario israelí, que asegura que se ha encontrado su cuerpo”, mencionó.

Netanyahu dice que hay "señales" de que Jameneí está muerto

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay "señales" que apuntan a que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo sobre el líder supremo iraní, durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Netanyahu indicó que durante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, en un "ataque sorpresa", se destruyó el complejo de Jameneí "en el corazón de Teherán".

"Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista", añadió.

Además, el primer ministro israelí realizó un llamamiento directo a la población iraní para que "aproveche esta oportunidad" y se movilice contra el régimen.

"Salid a las calles para completar la tarea: derrocad el régimen de los horrores que os hace la vida imposible", expresó Netanyahu. "Vuestro sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que anhelabais ha llegado", afirmó.

Trump cree que el ayatolá Ali Jameneí ha muerto en el ataque a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, habría muerto en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

"Creemos que es correcto", declaró el mandatario en una entrevista con la cadena NBC News al ser preguntado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní.

En la misma entrevista, el líder estadounidense calificó la operación de "éxito" y afirmó que también habría muerto buena parte de los líderes del país: "La mayoría de las personas que toman todas las decisiones se han ido", dijo.

Ali Jameneí, de 86 años, ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.

Las declaraciones de Trump se producen después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmara que Jameneí "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia.

Según la prensa israelí, tanto Netanyahu como Trump habrían recibido fotografías del cuerpo sin vida de Jameneí como prueba de que el líder supremo fue eliminado.

El Ejército israelí anunció además la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Medios iraníes afirman que Ali Jameneí está vivo

Medios iraníes afirmaron el sábado que el líder supremo de la República Islámica, Ali Jameneí, está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Una fuente informada anunció que el Líder Supremo, Ali Jameneí, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones", indicó la agencia iraní Tasnim.

La agencia Fars citó al medio proiraní libanés Al Mayadeen al difundir una información similar.

Desde la operación militar, la máxima autoridad iraní que ha aparecido en las televisiones del país ha sido el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, quien denunció en la televisión estatal que Estados Unidos ha roto sus compromisos.