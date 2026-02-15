Gaza: Israel y Hamás intercambian acusaciones tras ataques israelíes que dejan al menos 11 muertos

Nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza dejaron 11 muertos entre el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, informaron fuentes sanitarias gazatíes.

Cuatro de las víctimas fatales se registraron por un ataque que alcanzó tiendas de campaña de refugiados palestinos en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza.

Además, cinco personas murieron en Khan Younis, descritas como hombres jóvenes por medios locales.

Mahmoud Basal, portavoz de Defensa Civil en Gaza, indicó que aviones israelíes llevaron a cabo varias incursiones aéreas al amanecer del domingo contra la ciudad y sus alrededores. Una de ellas alcanzó a un grupo de personas reunidas cerca del llamado "matadero turco", en la franja occidental de la ciudad.

Según fuentes palestinas no especificadas por medios locales como Al Jazeera, los ataques aéreos también tuvieron como objetivo a Sami al-Dahdouh, quien se cree que era un comandante del grupo Yihad Islámica, aliado de Hamás.

En su búsqueda, el ejército israelí golpeó el barrio de Tel Al-Hawa en la ciudad de Gaza, donde falleció una persona. El medio de comunicación aseguró que la víctima es Sami al-Dahdouh, citando esas fuentes palestinas anónimas.

No están claras las circunstancias ni la identidad de la víctima número 11 registrada por funcionarios palestinos y replicada por la agencia Reuters y medios locales.