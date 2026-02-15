Últimas Noticias
Gaza: Israel y Hamás intercambian acusaciones tras ataques israelíes que dejan al menos 11 muertos

Israel y Hamás intercambian acusaciones tras ataques israelíes que dejan al menos 11 muertos | Fuente: EFE | Fotógrafo: MOHAMMED SABER
France 24

por France 24

·

Más de una decena de palestinos fallecieron en una serie de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza entre la noche del sábado 14 de febrero y la madrugada del domingo 15 de febrero, incluido un campamento de refugiados, afirmaron las autoridades sanitarias gazatíes. Israel justificó la ofensiva debido a una supuesta incursión de militantes "armados" de Hamás en el norte de la Franja, mientras el movimiento islamista acusó a Tel Aviv de cometer una nueva "masacre" antes de una reunión internacional prevista en Washington para abordar la situación en el enclave.

Nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza dejaron 11 muertos entre el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, informaron fuentes sanitarias gazatíes. 

Cuatro de las víctimas fatales se registraron por un ataque que alcanzó tiendas de campaña de refugiados palestinos en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza.

Además, cinco personas murieron en Khan Younis, descritas como hombres jóvenes por medios locales.

Mahmoud Basal, portavoz de Defensa Civil en Gaza, indicó que aviones israelíes llevaron a cabo varias incursiones aéreas al amanecer del domingo contra la ciudad y sus alrededores. Una de ellas alcanzó a un grupo de personas reunidas cerca del llamado "matadero turco", en la franja occidental de la ciudad.

Según fuentes palestinas no especificadas por medios locales como Al Jazeera, los ataques aéreos también tuvieron como objetivo a Sami al-Dahdouh, quien se cree que era un comandante del grupo Yihad Islámica, aliado de Hamás.

En su búsqueda, el ejército israelí golpeó el barrio de Tel Al-Hawa en la ciudad de Gaza, donde falleció una persona. El medio de comunicación aseguró que la víctima es Sami al-Dahdouh, citando esas fuentes palestinas anónimas.

No están claras las circunstancias ni la identidad de la víctima número 11 registrada por funcionarios palestinos y replicada por la agencia Reuters y medios locales.

La
La "Junta de la Paz" fue presentada por Trump en Davos, inicialmente diseñada para consolidar el alto el fuego en Gaza, pero con un papel previsto más amplio en conflictos globales. | Fuente: EFE | Fotógrafo: HAITHAM IMAD

Acusaciones mutuas

El Ejército de Israel justificó en un comunicado sus bombardeos sobre Gaza como una respuesta a lo que considera una violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás en el área de Beit Hanoun, en el extremo norte de la Franja.

Según los militares israelíes, un grupo de combatientes de Hamás "aparentemente emergió de una infraestructura subterránea de la zona" y cruzó la línea amarilla, acordada bajo el alto el fuego para demarcar las áreas controladas por Israel y Hamás.

El ejército israelí difunde un video en el que aparecen cuatro hombres caminando deprisa por una planicie semidesértica, a quienes presentaron como los "terroristas armados", lo que a juicio del ejército constituye "otra violación de alto el fuego". Los hombres se refugiaron "bajo un edificio en ruinas, cerca del ejército", se lee en la nota castrense.

Tras ser identificados, los hombres fueron atacados desde el aire y "al menos dos de ellos murieron", según el ejército.

"Se cree que más terroristas murieron en el ataque, y las fuerzas continúan rastreando la zona para localizar y abatir a los terroristas restantes", detalló el comunicado.

Más de una decena de palestinos fallecieron en una serie de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza entre la noche del sábado 14 de febrero y la madrugada del domingo 15 de febrero | Fuente: EFE | Fotógrafo: MOHAMMED BADRA

"Cruzar la Línea Amarilla en las proximidades de las tropas del ejército israelí, estando armado, es una violación explícita del alto el fuego y demuestra cómo Hamás viola sistemáticamente el acuerdo con la intención de hacer daño a las tropas", afirmó a Reuters un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato.

El militar israelí calificó los ataques del domingo de "precisos" y acordes con el derecho internacional.

Una versión diametralmente opuesta ofreció Hazem Qassem, portavoz de Hamás en Gaza, quien habló de una "grave violación del acuerdo de alto el fuego”, al acusar a Israel de cometer una nueva "masacre" contra los palestinos desplazados. 

El ministerio de Salud de Gaza calcula que al menos 600 palestinos han muerto por fuego israelí desde que entró en vigor el acuerdo de Gaza, en octubre de 2025. Israel afirma que cuatro soldados han fallecido a manos de militantes en Gaza durante el mismo periodo.

"Junta de la Paz" promete más de 5 000 millones de dólares para Gaza: Trump

Qassem exhortó a los asistentes a la primera reunión de la Junta Internacional de Paz para Gaza, liderada por Donald Trump y prevista para el 19 de febrero en Washington, para que presionen a Israel a que cumpla el alto el fuego acordado en octubre de 2025.

"Esta escalada criminal se produce antes de la reunión de la Junta de Paz, en un claro intento de imponer una realidad sangrienta sobre el terreno y enviar un mensaje de que todos los esfuerzos y organismos interesados ​​en establecer la calma en Gaza son inútiles", condenó el portavoz del grupo islamista.

La "Junta de la Paz" fue presentada por Trump en Davos, inicialmente diseñada para consolidar el alto el fuego en Gaza, pero con un papel previsto más amplio en conflictos globales. Se espera la asistencia de delegaciones de más de 20 países, incluidos jefes de Estado.

Si bien actores regionales de Medio Oriente, como Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Qatar e Israel, y países emergentes como Indonesia se han incorporado a la junta, las grandes potencias y los aliados occidentales tradicionales de Estados Unidos han adoptado una postura más prudente.

Este domingo, el presidente Donald J. Trump en su red social Truth Social afirmó que la llamada “Junta de la Paz” presentó en octubre de 2025 un plan para el fin permanente del conflicto en Gaza, cuya visión fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Señaló que, tras ello, se aceleró la ayuda humanitaria y se logró la liberación de todos los rehenes, vivos y fallecidos.

Anunció además que el jueves, 19 de febrero de 2026, en el Instituto de Paz de Donald J. Trump, se informará sobre compromisos superiores a 5 000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y el despliegue de miles de efectivos en una fuerza internacional de estabilización y policía local, al tiempo que exigió a Hamás cumplir con una "desmilitarización plena e inmediata".

