Gaza: Israel y Hamás intercambian acusaciones tras ataques israelíes que dejan al menos 11 muertos

Más de una decena de palestinos fallecieron en una serie de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza entre la noche del sábado 14 de febrero y la madrugada del domingo 15 de febrero |
"Cruzar la Línea Amarilla en las proximidades de las tropas del ejército israelí, estando armado, es una violación explícita del alto el fuego y demuestra cómo Hamás viola sistemáticamente el acuerdo con la intención de hacer daño a las tropas", afirmó a Reuters un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato.
El militar israelí calificó los ataques del domingo de "precisos" y acordes con el derecho internacional.
Una versión diametralmente opuesta ofreció Hazem Qassem, portavoz de Hamás en Gaza, quien habló de una "grave violación del acuerdo de alto el fuego”, al acusar a Israel de cometer una nueva "masacre" contra los palestinos desplazados.
El ministerio de Salud de Gaza calcula que al menos 600 palestinos han muerto por fuego israelí desde que entró en vigor el acuerdo de Gaza, en octubre de 2025. Israel afirma que cuatro soldados han fallecido a manos de militantes en Gaza durante el mismo periodo.
"Junta de la Paz" promete más de 5 000 millones de dólares para Gaza: Trump
Qassem exhortó a los asistentes a la primera reunión de la Junta Internacional de Paz para Gaza, liderada por Donald Trump y prevista para el 19 de febrero en Washington, para que presionen a Israel a que cumpla el alto el fuego acordado en octubre de 2025.
"Esta escalada criminal se produce antes de la reunión de la Junta de Paz, en un claro intento de imponer una realidad sangrienta sobre el terreno y enviar un mensaje de que todos los esfuerzos y organismos interesados en establecer la calma en Gaza son inútiles", condenó el portavoz del grupo islamista.
La "Junta de la Paz" fue presentada por Trump en Davos, inicialmente diseñada para consolidar el alto el fuego en Gaza, pero con un papel previsto más amplio en conflictos globales. Se espera la asistencia de delegaciones de más de 20 países, incluidos jefes de Estado.
Si bien actores regionales de Medio Oriente, como Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Qatar e Israel, y países emergentes como Indonesia se han incorporado a la junta, las grandes potencias y los aliados occidentales tradicionales de Estados Unidos han adoptado una postura más prudente.
Este domingo, el presidente Donald J. Trump en su red social Truth Social afirmó que la llamada “Junta de la Paz” presentó en octubre de 2025 un plan para el fin permanente del conflicto en Gaza, cuya visión fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Señaló que, tras ello, se aceleró la ayuda humanitaria y se logró la liberación de todos los rehenes, vivos y fallecidos.
Anunció además que el jueves, 19 de febrero de 2026, en el Instituto de Paz de Donald J. Trump, se informará sobre compromisos superiores a 5 000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y el despliegue de miles de efectivos en una fuerza internacional de estabilización y policía local, al tiempo que exigió a Hamás cumplir con una "desmilitarización plena e inmediata".