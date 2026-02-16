“Nadie trabaja gratis”: expareja de Adolfo Aguilar exige el pago de más de S/10 000 por deuda pendiente

Alejandro Merino sostiene que realizó tres estudios de investigación y, pese a ofrecer facilidades de pago, no habría recibido el monto acordado.

Alejandro Merino, expareja del conductor de televisión Adolfo Aguilar, hizo un reclamo público tras denunciar que Aguilar le debe más de S/10 000 por servicios profesionales que realizó para la productora Big Bang Films.

Merino difundió un comunicado en sus redes sociales en el que afirma que realizó tres estudios de investigación de mercado vinculados a proyectos cinematográficos, trabajo que dice fue entregado, pero no le fue pagado.

A través de capturas de conversaciones difundidas como prueba, el empresario mostró múltiples intentos de cobrar la deuda de forma cordial, sin obtener una respuesta satisfactoria de Aguilar.

Según Merino, incluso tras reiterar sus solicitudes, Adolfo Aguilar lo habría bloqueado en redes sociales, complicando el diálogo directo. En uno de los mensajes compartidos, Aguilar respondió: “Ok, ¿cuánto es? Y no entiendo tu necesidad de hacer las cosas personales, pero en fin…”.

Merino también aclaró que ofreció facilidades de pago, incluyendo descuentos, eliminación de honorarios propios y de su equipo, así como exonerar costos técnicos, con la intención de llegar a un acuerdo antes de hacer público el caso.

Asimismo, subrayó que su exigencia se centra en el aspecto profesional y no en reabrir conflictos personales. Hasta el momento, Adolfo Aguilar no se ha pronunciado.

Alejandro Merino revela que sufrió agresiones en una relación

En 2025, Merino afirmó a través de sus redes sociales que fue víctima de agresiones físicas durante una relación sentimental que mantuvo en el pasado.

En un comunicado, en el que no reveló el nombre de su agresor, pero lo identificó con el apelativo “Alonso”, mostró fotografías donde se ven lesiones visibles, como un ojo ensangrentado y golpes en el cuerpo.

En el texto compartido, Merino relató que los maltratos ocurrieron tras regresar de una fiesta y que en su momento decidió no revelar la situación por vergüenza y por no querer dañar la imagen pública de la otra persona, de quien destacó que tenía una apariencia muy amigable ante los demás.

Aunque el contenido de las declaraciones llevó a algunos medios a sugerir que el agresor podría ser la figura mediática, Merino no confirmó la identidad real de “Alonso”. Cuando el equipo del programa Amor y Fuego lo contactó para aclarar si se refería a Adolfo Aguilar, Merino evitó dar más detalles, calificándolo como un tema muy personal que prefirió no comentar públicamente.