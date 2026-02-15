Israel mató a más de 600 personas en Gaza desde la firma del alto el fuego

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ascendió este domingo a 601, después de que los bombardeos mataran a 10 personas esta madrugada, informó el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás.

"Número total de víctimas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza (...) 10 nuevos mártires y 9 heridos", detalló el Ministerio en un comunicado, en el que eleva a 601 los fallecidos y a 1 607 los heridos durante al alto el fuego.

Esta madrugada, el Ejército israelí mató a diez gazatíes en dos ataques separados en el norte y sur de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes hospitalarias.

Al menos cuatro palestinos perdieron la vida en un ataque israelí con drones contra un grupo de personas y una tienda de campaña en la zona de Falouja, al oeste del campo de refugiados de Yabalia (norte), de acuerdo con una fuente del Hospital Shifa.

En otro ataque con drones, seis personas más murieron en la zona de Al Mawasi de Jan Yunis, en el sur de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital Nasser y un portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil.

Más de 72 000 asesinados desde el 2023

En un comunicado, un oficial del Ejército israelí justificó estos últimos ataques mortales contra supuestos "objetivos de Hamás" como una respuesta al cruce ayer por parte de milicianos de la línea amarilla en la zona de Beit Hanún (norte), lo que describió como una "violación explícita del alto el fuego".

Al menos 72 060 gazatíes han muerto, entre ellos más de 20 000 niños, según del Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó "actos de genocidio" contra los palestinos.