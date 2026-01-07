Últimas Noticias
CES 2026: el esperado vehículo eléctrico Afeela 1 se venderá a finales del 2026 en EE.UU. [VIDEO]

Sony Honda Mobility comercializará el eléctrico Afeela 1 a finales de año en California
Ego Agurto

por Ego Agurto

·

El sedán de cuatro puertas y con capacidad para cinco pasajeros de Sony Honda Mobility tiene un precio inicial de 89.900 dólares y sus baterías tienen una autonomía nominal de unos 480 kilómetros.

En el marco del CES 2026 en Las Vegas, Sony Honda Mobility anunció que su vehículo eléctrico AFEELA 1 empezará a comercializarse en California a finales de este año. El modelo será producido en la planta que Honda tiene en Ohio y en 2027 será comercializado en Arizona y en Japón.

El sedán de cuatro puertas y con capacidad para cinco pasajero tiene un precio inicial de 89.900 dólares y sus baterías tienen una autonomía nominal de unos 480 kilómetros. La compañía, que desde enero de 2025 está aceptando reservas del vehículo, no reveló cuántos clientes han realizado depósitos para adquirir el Afeela 1.

Sony Honda Mobility señaló que sus vehículos estarán dotados de inteligencia artificial (IA) para transformar el automóvil de "máquinas centradas en el conductor a socios inteligentes que entienden las preferencias y emociones de los usuarios".

Los vehículos Afeela contarán con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, inicialmente al nivel 2 de conducción autónoma, aunque el objetivo, gracias al sistema integra 40 sensores instalados en los vehículos, es alcanzar en el futuro el nivel 4, que supone que prácticamente no necesitarán la intervención humana.

Afeela 1 se venderá a finales del 2026 en EE.UU.
Afeela 1 se venderá a finales del 2026 en EE.UU. | Fotógrafo: Sony Honda Mobility

La empresa también presentó a nivel mundial un nuevo prototipo, el AFEELA Prototype 2026, un modelo de producción que se espera que sea lanzado en Estados Unidos a partir de 2028.

Sony Honda Mobility utilizará soluciones de Snapdragon Digital Chassis, un conjunto avanzado de productos y soluciones para automoción de Qualcomm Technologies, Inc., dentro de la futura arquitectura eléctrica/electrónica de AFEELA.

El vehículo  también está equipado con sistemas avanzados de asistencia al conductor que reducen el estrés al volante y brindan una experiencia de conducción segura, además de un asistente personal interactivo que permite una comunicación fluida con el vehículo. El habitáculo cuenta con un sistema de sonido exclusivo y pantallas optimizadas que permiten a los ocupantes disfrutar de diversas aplicaciones y contenido de entretenimiento.

CES 2026 Sony Afeela Honda

