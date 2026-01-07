CES 2026: el esperado vehículo eléctrico Afeela 1 se venderá a finales del 2026 en EE.UU. [VIDEO]

El sedán de cuatro puertas y con capacidad para cinco pasajeros de Sony Honda Mobility tiene un precio inicial de 89.900 dólares y sus baterías tienen una autonomía nominal de unos 480 kilómetros.

En el marco del CES 2026 en Las Vegas, Sony Honda Mobility anunció que su vehículo eléctrico AFEELA 1 empezará a comercializarse en California a finales de este año. El modelo será producido en la planta que Honda tiene en Ohio y en 2027 será comercializado en Arizona y en Japón.

El sedán de cuatro puertas y con capacidad para cinco pasajero tiene un precio inicial de 89.900 dólares y sus baterías tienen una autonomía nominal de unos 480 kilómetros. La compañía, que desde enero de 2025 está aceptando reservas del vehículo, no reveló cuántos clientes han realizado depósitos para adquirir el Afeela 1.

Sony Honda Mobility señaló que sus vehículos estarán dotados de inteligencia artificial (IA) para transformar el automóvil de "máquinas centradas en el conductor a socios inteligentes que entienden las preferencias y emociones de los usuarios".

Los vehículos Afeela contarán con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, inicialmente al nivel 2 de conducción autónoma, aunque el objetivo, gracias al sistema integra 40 sensores instalados en los vehículos, es alcanzar en el futuro el nivel 4, que supone que prácticamente no necesitarán la intervención humana.