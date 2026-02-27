¿Qué pasó con Jim Carrey? Actor se vuelve viral por su nuevo aspecto en los Premios César 2026 [VIDEO]

Jim Carrey se volvió viral en las últimas horas luego de que acudiera a la 51ª edición de los Premios César, el equivalente francés a los Oscar, realizada el jueves 26 de febrero en una ceremonia en el Olympia de París, en Francia.

En efecto, el icónico actor de emblemáticas películas como El show de Truman y La máscara fue homenajeado con el Premio César Honorífico por su trayectoria en películas de comedia y drama donde destacó por su carisma, humor y gran desenvolvimiento escénico.

Al ser anunciado, las cámaras enfocaron el rostro visiblemente emocionado del comediante de 64 años, quien recibió una larga ovación del público que lo aplaudía reconociendo su trabajo en el séptimo arte.

Al tomar la palabra, Carrey, quien anunció su retiro de la actuación el 2022, decidió hablar en francés afirmando que "cada personaje que encarnas es como la arcilla del escultor", que le da forma "según sus deseos".

"Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que, de verdad, han abierto su corazón a mí", exclamó el ganador de dos Globos de Oro.

Seguidamente, el también actor de Mentiroso, mentiroso y El todopoderoso se disculpó por no hablar francés de manera fluida. "Tengo la lengua cansada", exclamó generando muchas risas.

Luego de hacer muecas y gestos demostrando su plasticidad facial, Carrey confesó que estuvo practicando hablar en francés, pero que la complejidad de la fonética lo cansa rápido. "Es un idioma hermoso, pero mi cara no está diseñada para tantas vocales nasales seguidas", señaló provocando más carcajadas.