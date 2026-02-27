Últimas Noticias
¿Qué pasó con Jim Carrey? Actor se vuelve viral por su nuevo aspecto en los Premios César 2026 [VIDEO]

Jim Carrey acudió a la 51ª edición de los Premios César en el Olympia de París, en Francia.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Tras recibir el César de Honor en Francia, varios fans se sorprendieron al ver a Jim Carrey, icónico actor de 'La máscara'. "Irreconocible", "¿En un clon?", expresaron algunos mensajes.

Jim Carrey se volvió viral en las últimas horas luego de que acudiera a la 51ª edición de los Premios César, el equivalente francés a los Oscar, realizada el jueves 26 de febrero en una ceremonia en el Olympia de París, en Francia.

En efecto, el icónico actor de emblemáticas películas como El show de Truman y La máscara fue homenajeado con el Premio César Honorífico por su trayectoria en películas de comedia y drama donde destacó por su carisma, humor y gran desenvolvimiento escénico.

Al ser anunciado, las cámaras enfocaron el rostro visiblemente emocionado del comediante de 64 años, quien recibió una larga ovación del público que lo aplaudía reconociendo su trabajo en el séptimo arte.

Al tomar la palabra, Carrey, quien anunció su retiro de la actuación el 2022, decidió hablar en francés afirmando que "cada personaje que encarnas es como la arcilla del escultor", que le da forma "según sus deseos".

"Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que, de verdad, han abierto su corazón a mí", exclamó el ganador de dos Globos de Oro.

Seguidamente, el también actor de Mentiroso, mentiroso y El todopoderoso se disculpó por no hablar francés de manera fluida. "Tengo la lengua cansada", exclamó generando muchas risas.

Luego de hacer muecas y gestos demostrando su plasticidad facial, Carrey confesó que estuvo practicando hablar en francés, pero que la complejidad de la fonética lo cansa rápido. "Es un idioma hermoso, pero mi cara no está diseñada para tantas vocales nasales seguidas", señaló provocando más carcajadas.

Jim Carrey actuó en películas como Mentiroso mentiroso, El show de Truman y La máscara.
Jim Carrey reveló sus raíces francesas y recordó a su padre Percy Carrey

En otro momento, Jim Carrey se emocionó luego de que el actor Emmanuel Curtil, quien hace la voz oficial en francés de Jim en las películas, le pidió que no abandone la actuación.

Es así como el actor de origen canadiense aprovechó el momento para contar el vínculo familiar que tiene con Francia revelando el origen del apellido "Carrey".

"Hace unos 300 años, mi tatarabuelo, Marc François Carrey, partió de Saint-Malo, Francia, rumbo a Canadá. Esta noche, con este magnífico honor, se ha cerrado el círculo (..). Siento que he vuelto a casa de alguna manera. Hay algo en la sangre que reconoce este lugar", comentó.

Del mismo modo, el actor de Ace Ventura recordó a su padre Percy Carrey a quien calificó como "el hombre más gracioso" que ha podido conocer.

"Le agradezco al hombre más divertido que he conocido: mi padre, Percy Joseph Carrey, quien me enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa (…). Una vez me dijo: 'Si quieres que la fortuna te sonría, sonríele primero'. Es muy difícil, pero debemos intentarlo. Siempre sonreiré al recordarlo", sostuvo.

Jim Carrey reapareció en público para recibir el Cesar de honor por la Academia francesa.

Jim Carrey reaparece en público y fans reaccionan a su nuevo aspecto

Jim Carrey volvió a aparecer públicamente tras acudir a una ceremonia para inducir a la banda Soundgarden en el Salón de la Fama del Rock & Roll que tuvo lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, en noviembre de 2025.

Aquella ocasión, según describe la revista Hola!, el actor "llevaba el pelo más corto y peinado hacia atrás con efecto engominado".

Ahora, en los premios César, Jim Carrey lució "una imagen muy distinta" provocando una gran confusión entre sus seguidores.

En el evento en Francia, el actor apareció con su cabello más largo (a la altura de los hombros), un esmoquin negro elegante, camisa negra abotonada y unos zapatos de cuero. 

Ante esta aparición de Carrey, diversos internautas especularon si de verdad se trataba del actor o si era otra persona. "¿Por qué su cara luce diferente?", "¿Qué le ha pasado?", "¿Es un clon?", "Irreconocible", "Exigimos prueba de vida", "Definitivamente, no es Jim", "Clonado y reemplazado", fueron algunos de los comentarios.

@vanityfairfrance Jim Carrey s’est longtemps préparé pour faire son discours en français sur la scène des César ce soir ! #jimcarrey #césar2026 ♬ son original - Vanity Fair France
jim carrey Premios César 2026 la mascara

