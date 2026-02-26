Alianza Lima vs UTC en vivo: ¿a qué hora juegan en Cajamarca y dónde ver fecha 5 del Torneo Apertura?

Alianza Lima visitará a UTC en Cajamarca en un choque de líderes del Torneo Apertura 2026. El equipo victoriano buscará sumar un nuevo triunfo para escalar en solitario a la cima del certamen.

El entrenador Pablo Guede confirmó que Paolo Guerrero no jugará contra UTC debido que prefiere cuidarlo por un problema en la rodilla.

UTC vs Alianza Lima: ¿Cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

UTC llega a este partido tras igualar 2-2 ante ADT en Tarma. En tanto, Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys con un tanto de Renzo Garcés.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Alianza Lima en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

El partido está programado para el sábado 28 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. El recinto tiene una capacidad para 10 495​​ espectadores.

¿A qué hora juegan UTC vs Alianza Lima en vivo por el Torneo Apertura 2026?



En Perú , el partido Alianza vs. UTC comienza a las 1:15 p.m.

, el partido Alianza vs. UTC comienza a las 1:15 p.m. En Colombia, el partido Alianza vs. UTC comienza a las 1:15 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza vs. UTC comienza a las 2:15 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza vs. UTC comienza a las 2:15 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza vs. UTC comienza a las 2:15 p.m.

En Brasil, el partido Alianza vs. UTC comienza a las 3:15 p.m.

En Argentina, el partido Alianza vs. UTC comienza a las 3:15 p.m.

En Chile, el partido Alianza vs. UTC comienza a las 3:15 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza vs. UTC comienza a las 3:15 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza vs. UTC comienza a las 3:15 p.m.

¿Dónde ver el UTC vs Alianza Lima en vivo?

El partido de UTC vs Alianza Lima será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

UTC vs Alianza Lima: Alineaciones posibles



UTC: Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho; Marlon de Jesús y Adolfo Muñoz.

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal: Luis Advíncula, Esteban Pavez, Jairo Velez, Alan Cantero, Eryc Castillo; Luis Ramos.

UTC vs Alianza Lima: Últimos resultados

UTC

UTC 2-0 Atlético Grau

CD Moquegua 2-3 UTC

UTC 1-0 Cusco FC

ADT 2-2 UTC

Alianza Lima

Sport Huancayo 0-1 Alianza Lima

Alianza Lima 2-1 Comerciantes Unidos

Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima

Alianza Lima 1-0 Sport Boys