Se viene la Liga Femenina 2026: formato, fixture y todo sobre el torneo para esta temporada

Cada año, el fútbol femenino se mantiene en crecimiento en todo el Perú, por lo que sus hinchas ya han marcado en el calendario la Liga Femenina Apuesta Total 2026.

Esta nueva campaña de la Liga Femenina dará inicio el 14 de marzo del presente año y se dividirá en tres etapas: un Apertura y un Clausura bajo el sistema todos contra todo, a lo largo de 11 fechas cada uno, y una etapa final que definirá al campeón nacional.

Hay que tener en cuenta que los mejores seis elencos del Apertura y del Clausura clasificarán a la etapa de los playoffs, instancia en la que se jugarán cuartos de final a partido único, y luego semifinales y final en partidos de ida y vuelta, con el objetivo de definir al ganador de cada etapa del fútbol femenino de primera división.

Además, si un mismo club se impone tanto en el Apertura como en el Clausura, será proclamado automáticamente campeón nacional y asegurará su clasificación directa a la CONMEBOL Libertadores Femenina 2027.

Por su parte, en el otro extremo, la exigencia también será máxima a lo largo del certamen ya que los dos equipos que queden como últimos en la Tabla Acumulada perderán la categoría.

¿Qué equipos jugarán la Liga Femenina Apuesta Total 2026?

Alianza Lima (Lima)

Atlético Andahuaylas (Andahuaylas)

Biavo FC (San Martín)

Carlos A. Mannucci (Trujillo)

CD Yanapuma (Iquitos)

Defensores del Ilucán (Cajamarca)

FBC Melgar (Arequipa)

FC Killas (Lima)

Flamengo FBC (Huancayo)

Sporting Cristal (Lima)

Universitario de Deportes (Lima)

UNSAAC (Cusco)

Liga Femenina Apuesta Total 2026: fixture del campeonato

Revisa todos los detalles de la liga femenina 2026.Fuente: Liga de Fútbol Profesional

¿Dónde ver los partidos de la Liga Femenina 2026?

Los encuentros podrán seguirse gratuitamente vía streaming por YouTube en Bicolor+. Además, serán transmitidos en el canal JuntosTV, por las señales de Movistar (canales 29 y 729) y Claro TV (canales 24 y 535).

