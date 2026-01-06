RPP en el CES 2026: la IA y otras tendencias que marcan la pauta de la feria de tecnología más importante del mundo

AMD, uno de los principales fabricantes a nivel mundial de chips, habló de los avances en sus tecnologías para la IA | Fotógrafo: EFE

Grandes marcas como Samsung presentaron una nueva generación de televisores con inteligencia artificial, además de electrodomésticos conectados que aprenden de los hábitos del usuario y avances en salud digital enfocados en la prevención y la protección de los datos personales.

Gary Shapiro, presidente de la Consumer Technology Association (CTA), encargada de la organización de la CES, resaltó el impacto de la feria tecnológica más importante del mundo, que este 2026 tiene nuevamente a la inteligencia artificial (IA) como la protagonista.

"Este año, la IA acelerará el cambio en todos los sectores, por lo que es más importante que nunca escuchar directamente a los arquitectos que crean los sistemas y moldean las innovaciones”, dijo Shapiro en declaraciones que recoge la agencia EFE sobre la feria que ha convocado a alrededor de 4 500 expositores.

En este sentido, Lisa Sue, presidenta y directora ejecutiva de AMD, señaló que el impacto la IA "es real en múltiples sectores", por lo que existe la necesidad de ampliar esta tecnología que, según sus estimaciones, podría ser usada por 5.000 millones de personas a finales de la década.

"Con todo este crecimiento de usuario, hemos visto un enorme aumento en la demanda de infraestructura informática global", advirtió la ejecutiva, según cita EFE.

Este mensaje le sirvió a Sue para presentar varios avances claves de AMD que servirán de soporte en la expansión de la IA como la plataforma rack 'Helios'. La compañía también dio a conocer, por primera vez, la cartera completa de productos de aceleradores AMD Instinct MI400 Series, además de mostrar un adelanto de las GPU de próxima generación MI500 Series.

Por su parte, Nvidia reveló a Vera Rubin, su nueva plataforma de computación acelerada para inteligencia artificial, que ya está en producción y comenzará a implementarse este año.