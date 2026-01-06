Últimas Noticias
RPP en el CES 2026: la IA y otras tendencias que marcan la pauta de la feria de tecnología más importante del mundo

Hyundai y Boston Dynamics presentaron en la CES a Atlas, el robot rival del Optimus de Tesla
Fotógrafo: EFE
Ego Agurto

por Ego Agurto

·

Desde Las Vegas, RPP se encuentra realizando la cobertura especial del CES 2026, la feria de tecnología más importante del mundo que reúne a miles de empresas globales para presentar las innovaciones que marcarán el futuro de la industria. Inteligencia artificial, robótica, salud digital, movilidad, energía y pantallas de última generación son algunos de los ejes centrales de esta edición.

El CES 2026 (Consumer Electronics Show), la feria de tecnología más importante del mundo, comenzó oficialmente este martes 6 de enero en la ciudad de Las Vegas. El evento reúne a miles de empresas globales que presentan las innovaciones que marcarán el rumbo de la industria tecnológica durante el año, con un fuerte énfasis en inteligencia artificial, robótica, salud digital, movilidad y energía.

Para esta edición del CES se espera la asistencia de más de 14 mil participantes entre fabricantes, desarrolladores y expertos del sector tecnológico. El evento se consolida como una vitrina global que no solo exhibe productos, sino que también permite analizar las tendencias que definirán el futuro de la tecnología de consumo y empresarial.

Entre los principales enfoques de este año destaca la integración de la inteligencia artificial en dispositivos de uso cotidiano, desde electrodomésticos y televisores hasta robots y vehículos. Asimismo, la robótica muestra avances orientados a tareas reales en el hogar y el trabajo, junto con innovaciones en pantallas avanzadas y soluciones tecnológicas aplicadas a la salud y la movilidad.

AMD, uno de los principales fabricantes a nivel mundial de chips, habló de los avances en sus tecnologías para la IA
Fotógrafo: EFE

Grandes marcas como Samsung presentaron una nueva generación de televisores con inteligencia artificial, además de electrodomésticos conectados que aprenden de los hábitos del usuario y avances en salud digital enfocados en la prevención y la protección de los datos personales.

Gary Shapiro, presidente de la Consumer Technology Association (CTA), encargada de la organización de la CES, resaltó el impacto de la feria tecnológica más importante del mundo, que este 2026 tiene nuevamente a la inteligencia artificial (IA) como la protagonista.

"Este año, la IA acelerará el cambio en todos los sectores, por lo que es más importante que nunca escuchar directamente a los arquitectos que crean los sistemas y moldean las innovaciones”, dijo Shapiro en declaraciones que recoge la agencia EFE sobre la feria que ha convocado a alrededor de 4 500 expositores.

En este sentido, Lisa Sue, presidenta y directora ejecutiva de AMD, señaló que el impacto la IA "es real en múltiples sectores", por lo que existe la necesidad de ampliar esta tecnología que, según sus estimaciones, podría ser usada por 5.000 millones de personas a finales de la década.

"Con todo este crecimiento de usuario, hemos visto un enorme aumento en la demanda de infraestructura informática global", advirtió la ejecutiva, según cita EFE.

Este mensaje le sirvió a Sue para presentar varios avances claves de AMD que servirán de soporte en la expansión de la IA como la plataforma rack 'Helios'. La compañía también dio a conocer, por primera vez, la cartera completa de productos de aceleradores AMD Instinct MI400 Series, además de mostrar un adelanto de las GPU de próxima generación MI500 Series.

Por su parte, Nvidia reveló a Vera Rubin, su nueva plataforma de computación acelerada para inteligencia artificial, que ya está en producción y comenzará a implementarse este año.

CES 2026

RPP TV

En Vivo

