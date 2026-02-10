Trump se opone a medida israelí que permite compra de tierras en Cisjordania, según Axios: "Estoy en contra de la anexión"

En una entrevista exclusiva concedida al medio estadounidense Axios, el presidente Donald Trump manifestó su desacuerdo con los recientes avances del Gobierno israelí hacia una posible anexión de territorios en Cisjordania.

Al ser consultado sobre las políticas aprobadas recientemente por el gabinete de Benjamín Netanyahu, el mandatario fue tajante al señalar que no es el momento para tales movimientos territoriales.

"Estoy en contra de la anexión", afirmó Trump, quien subrayó que la prioridad actual de su administración se encuentra en otros asuntos internacionales.

"Tenemos suficientes cosas en qué pensar ahora. No necesitamos estar lidiando con Cisjordania", añadió el presidente durante la entrevista con el medio estadounidense.



El desmantelamiento de las restricciones legales en Cisjordania



Esta declaración de Trump surge días después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara una batería de medidas que profundizan el control sobre el territorio palestino ocupado.

Entre las decisiones más significativas se encuentra la derogación de una ley jordana de 1953 que impedía a personas no árabes la compra de tierras en Cisjordania, una norma que históricamente limitaba la adquisición de inmuebles por parte de colonos israelíes.

Según el ministro de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, esta medida busca facilitar que los ciudadanos israelíes compren terrenos de manera directa, sin la intermediación de empresas registradas ante el Ejército.



"Estamos profundizando nuestras raíces en toda la tierra de Israel y enterrando la idea de un Estado palestino", declaró Smotrich al referirse al impacto de estas políticas.

Para operativizar este cambio, el gabinete también autorizó el levantamiento de la confidencialidad de los registros catastrales en la zona, permitiendo a los potenciales compradores identificar y contactar directamente a los propietarios palestinos.

Estas acciones han sido interpretadas por diversos organismos internacionales y medios de comunicación como un paso decisivo hacia la anexión de facto del territorio.

El Gobierno de Netanyahu ha extendido su supervisión a áreas sensibles como la gestión de recursos hídricos, la protección de sitios arqueológicos y la gestión de riesgos ambientales en zonas que, según los Acuerdos de Oslo, debían estar bajo administración civil palestina.

Pérdida de competencias de la Autoridad Palestina

El paquete de medidas impulsado por los ministros Bezalel Smotrich e Israel Katz incluye también el despojo unilateral de facultades civiles que anteriormente ostentaba la Autoridad Palestina.

Un ejemplo crítico de esta política es el traspaso de la gestión de licencias y construcción en Hebrón, que pasará del municipio palestino a la Administración Civil del Ejército israelí.

Esta decisión contraviene directamente el Protocolo de Hebrón firmado en 1997, el cual garantizaba el control palestino sobre el 80 % de dicha ciudad.

Asimismo, el Gobierno de Netanyahu ha extendido su supervisión a áreas sensibles como la gestión de recursos hídricos, la protección de sitios arqueológicos y la gestión de riesgos ambientales en zonas que, según los Acuerdos de Oslo, debían estar bajo administración civil palestina.

La ONU ha reaccionado con preocupación ante estos hechos, y el secretario general António Guterres ha instado a revertir estas decisiones por considerarlas ilegales y desestabilizadoras.

"Esas medidas, incluida la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado, no solo son desestabilizadoras, sino que, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia, son ilegales", declaró el portavoz de Guterres.

Tensión diplomática ante la visita de Netanyahu

La postura de Trump marca un punto de fricción relevante de cara a la reunión prevista con Netanyahu en Washington. Funcionarios estadounidenses citados por Axios indicaron que la administración está preocupada por las implicaciones de estas medidas, las cuales contradicen las peticiones previas de desescalada realizadas por enviados como Jared Kushner y Steve Witkoff.

Mientras Israel busca consolidar su presencia en lugares sagrados como la Tumba de Raquel en Belén y fortalecer el planeamiento urbano de las colonias, la Casa Blanca insiste en que una Cisjordania estable es fundamental para la seguridad de la región y para los objetivos de paz de la administración actual.