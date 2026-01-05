CES 2026: Samsung amplía la integración de la inteligencia artificial en sus productos

Durante su evento The First Look en el marco del CES 2026, Samsung mostró cómo la inteligencia artificial se integra en pantallas, electrodomésticos y dispositivos de salud para crear un ecosistema conectado que anticipa necesidades y mejora la experiencia diaria del usuario.

Samsung Electronics presentó su portafolio de productos en el marco de CES 2026 -la feria de tecnología de consumo más grande del mundo- en la ciudad de Las Vegas, los cuales se caracterizan por una mayor presencia de la inteligencia artificial (IA) en la vida diaria de los usuarios. En su evento denominado The First Look, la marca destacó que su apuesta en la IA como base para conectar el desarrollo de productos y la experiencia del usuario.

TM Roh, CEO y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung, resaltó el liderazgo de IA de la empresa y cómo, gracias a su ecosistema conectado y habilitado con IA, es posible brindar a los usuarios una experiencia complementaria de IA en su vida diaria.

"Samsung está construyendo una experiencia más unificada y personal a través de dispositivos móviles, pantallas visuales, electrodomésticos y servicios”, afirmó el CEO TM Roh. “Con nuestro ecosistema conectado global, y al integrar la IA en todas las categorías, Samsung está liderando el camino para ofrecer experiencias de IA cotidianas más significativas", agregó.

Ampliando la experiencia IA

SW Yong, presidente y director del negocio de Visual Display (VD) de Samsung Electronics, y Sukhmani Mohta, directora de Marketing y Alianzas del negocio VD de Samsung Electronics América, explicaron cómo las pantallas de Samsung combinan hardware con inteligencia visual para ofrecer lo que llamaron un compañero de entretenimiento. En esa línea, Samsung ha creado una línea de televisores con IA que ofrece una nueva forma para que los usuarios interactúen con su televisor.

Vision AI Companion (VAC) utiliza tecnología de IA para trabajar junto a los usuarios como un compañero de entretenimiento para mejorar la visualización, la comida y el estado de ánimo en cualquier lugar del hogar. Con él, los usuarios pueden recibir orientación sobre qué mirar, qué comer y qué música escuchar.

La IA también está presente en la experiencia de visualización. Así, para los fans del fútbol, AI Soccer Mode Pro ofrece una experiencia de juego a través de un ajuste de imagen y sonido impulsado por IA con la calidad propia de un estadio. AI Sound Controller Pro permite subir o bajar el volumen del público, los comentarios o la música de fondo, brindando una experiencia auditiva personalizada para programas de TV y películas.

A través de diferentes tipos de programación, VAC también permite a los usuarios encontrar recetas de comidas que ven en la televisión simplemente preguntando y utiliza la información más actualizada para hacer recomendaciones que se alinean con los objetivos de salud y fitness. También ofrece funcionalidad multidispositivo, enviando recetas recomendadas directamente a otros dispositivos y los electrodomésticos de la cocina.

Electrodomésticos inteligentes conectados

Otra novedad presentada fue un refrigerador habilitado para IA, el cual, gracias a una actualización a AI Vision integrada con Google Gemini, rastrea los alimentos que se colocan y se sacan del refrigerador, haciendo que la planificación de las comidas y la gestión de los alimentos sean más sencillas.

A través de una función llamada "¿Qué hay para hoy?", algunos refrigeradores brindan recomendaciones de recetas basadas en lo que hay en su interior o también recomendaciones aleatorias. Cuando se seleccionan, las recetas aparecen a través de SmartThings Food, donde los usuarios reciben una guía paso a paso.

Equipos con IA para prevenir posibles problemas de salud

Finalmente, Praveen Raja, vicepresidente y director de Salud Digital en Samsung Research America (SRA), presentó la visión a largo plazo de Samsung para la atención inteligente habilitada por el ecosistema de dispositivos integrados de Samsung. Con la IA, los teléfonos, electrodomésticos, dispositivos vestibles y otros dispositivos conectados ayudarán a los usuarios a prevenir posibles problemas de salud antes de que ocurran.

Por ejemplo, Samsung aseguró que una de sus metas es proporcionar un asesoramiento de salud personalizado, ofreciendo ejercicios efectivos y asesoramiento de sueño para ayudar a disminuir el riesgo de las principales enfermedades crónicas, y también sugiriendo recetas apropiadas basadas en los ingredientes disponibles en los refrigeradores conectados. Además, si se detecta cualquier signo o patrón anormal, alertará a los usuarios mientras permite que sus métricas de salud se compartan con los proveedores a través de la plataforma Xealth y para facilitar consultas profesionales virtuales.

Finalmente, la marca también aseguró que está ampliando sus capacidades en la detección de la demencia mediante colaboraciones en investigación, con dispositivos wearables (que se pueden llevar puestos sobre el cuerpo) que registran cambios sutiles en la movilidad, el habla y la interacción que pueden ser indicativos de cambios cognitivos a largo plazo.