León XIV presidió el primer Miércoles de Ceniza de su pontificado

León XIV fue elegido el pasado mayo tras la muerte de Francisco. | Fuente: RPP

El papa León XIV ha celebrado su primer Miércoles de Ceniza, que empezó con su participación en la tradicional procesión en la colina romana del Aventino, entre la iglesia de San Anselmo y la basílica de Santa Sabina.

Después, en este último templo, uno de los más antiguos de la ciudad, León XIV presidió el rito de la imposición de la ceniza en el que pronunció una homilía para, entre otras cosas, instar a la iglesia a hacer “comunidad” y a “abrirse” a los jóvenes.

Sergio Mora, periodista de RPP en el Vaticano, brindó detalles de las actividades que realizó el papa peruano-estadounidense en el inicio de la Cuaresma.

El periodista vaticanista recordó que el papa Francisco no pudo participar en las actividades del Miércoles de Ceniza del año pasado, debido a su deteriorado estado de salud, condición que lamentablemente lo llevaría a fallecer en abril del año pasado.

“Es una tradición milenaria en la iglesia católica que este año se repite, porque el año pasado no fue posible que estuviera el papa, porque era Francisco, que estaba muy mal, ya en el hospital”, refirió Mora.

“Este año, se reanuda con papa León XIV, un papa peruano que quiso llevar adelante esta tradición aquí, en esta iglesia fundada en el año 425, o sea, 1 600 años atrás”, añadió.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

“Ayuno y abstinencia”

Sergio Mora resaltó el valor de la homilía del papa León XIV durante la misa por Miércoles de Ceniza.

“El papa dijo ayuno y abstinencia, sí, pero también ayuno de las social media, o sea, Facebook y demás, y sobre todo evitar las palabras de odio”, manifestó.

“No olvidemos que al inicio del pontificado (dijo que) había que tener un lenguaje desarmado y desarmante. En la homilía de hoy, aparte de la primera parte, que fue más recordando el Antiguo Testamento, dijo que entre los jóvenes también hay mucho deseo de espiritualidad”, agregó.

“Y esta cuaresma tiene que ser una inversión de marcha que nos vuelva creíbles. Indicó también que debe ser una pedagogía realista que nos lleva a la visión de nuestro destino final, sin engañarnos a nosotros mismos, pero también sin desanimarnos”, sentenció Mora.

Cabe mencionar que, una vez terminada la homilía, el papa recibió sobre su cabeza la ceniza por parte del cardenal Angelo De Donatis, penitenciario mayor, y después él hizo lo propio con el resto de purpurados y algunos de los clérigos presentes en la misa.

