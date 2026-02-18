Mark Zuckerberg defiende en juicio a Instagram y critica a usuarios por mentir sobre edad

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, defendió este miércoles las prácticas de verificación de edad de Instagram, durante su testimonio en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales en una corte de Los Ángeles, en el que advirtió que algunos usuarios mienten sobre su edad.

El ejecutivo tecnológico declaró por primera vez ante un jurado por una acusación contra Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de diseñar productos que deliberadamente crean adiciones, como las del cigarrillo, y causan daño a los usuarios.

La querella fue presentada por una mujer, de 20 años, identificada como K.G. M., quien afirma que el uso temprano de las redes sociales – antes de los diez años- la volvió adicta a la tecnología y agravó su depresión y sus pensamientos suicidas.

Zuckerberg testificó que nunca se ha permitido el acceso a Instagram a menores de 13 años y destacó que “la política de la compañía ha sido clara”.

Pero también achacó a ciertos usuarios la responsabilidad en el uso de Instagram: “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”, dijo el ejecutivo, de 41 años.