Los dos nuevos casos de Covid-19 en el Perú están relacionados al paciente cero: los infectados son un hombre de 78 años y una mujer de 66. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JOAQUIN SARMIENTO

Desde que el primer paciente con el nuevo coronavirus en nuestro país fue anunciado, ocho pacientes más han sido confirmados por el Ministerio de Salud (Minsa). Este lunes se informó sobre dos nuevos casos: un hombre de 78 años y una mujer de 66, ambos vinculados al primer enfermo, un trabajador de la aerolínea Latam Airlines.

Si bien existen varias formas de informarse sobre el Covid-19 (el Ministerio de Salud ha puesto a disposición del público la línea 113), una serie de noticias falsas y rumores han generado desinformación entre la población y una alarma innecesaria en algunas personas. Aquí hacemos un recuento de datos falsos sobre el nuevo coronavirus que se han viralizado y a los que no debes hacer caso.

1. LA TASA DE MORTALIDAD

Tras el anuncio hecho por el presidente Martín Vizcarra, un audio de procedencia desconocida empezó a circular por WhatsApp. En él, una persona dice que el Hospital Reblagiati albergaba, desde hace dos semanas, a un total de 584 casos confirmados de Covid-19, de los cuales más de la mitad había fallecido.

Es fácil comprobar que la información vertida en este audio es falsa, pues, de acuerdo con los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus oscila entre un 2% y 4% en China y alrededor de 0,7% fuera del país asiático.

Además, las víctimas mortales son, en la mayoría de casos, personas de la tercera edad o enfermas. Incluso en Irán, uno de los países en los que el virus se expandió con mayor rapidez, la letalidad del virus bajó de 5% a 3%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva un recuento de todos los casos registrados en más de 90 países, por lo que sería bastante complicado que el Gobierno oculte la supuesta existencia de tantos enfermos.

2. ¿MASCARILLAS PARA TODOS?

Desde que el Covid-19 salió de Wuhan, su ciudad de origen, el precio de las mascarillas se ha disparado en las farmacias. En algunas este producto puede llegar a costar hasta 30 soles, según las denuncias de usuarios en las redes sociales. ¿Qué tan eficiente son las mascarillas para protegernos del Covid-19?

De acuerdo con el doctor Elmer Huerta, las mascarillas no protegen a una persona sana del nuevo coronavirus, por lo que su uso para no infectarse es inútil.

“Los estudios indican que las mascarillas causan una falsa sensación de seguridad y no previenen que una persona se infecte. Al revés, las mascarillas usadas por una persona enferma sí pueden evitar el contagio de los demás”, explica el médico.

La prevención del Covid-19 es igual a la de la gripe: cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, no tocarse la nariz y los ojos y quedarse en casa si se presentan síntomas.

3. ¿PEDIDOS PROVENIENTES DE CHINA?

No, si pediste algo por Aliexpress o tu paquete viene desde China no podrás infectarte. De acuerdo con información difundida por el Ministerio del Ambiente, el riesgo de contagiarse de este virus a través de objetos es muy bajo, puesto que esta enfermedad no sobrevive en objetos por mucho tiempo.

Por otro lado, objetos como las monedas, los billetes o las tarjetas de crédito tampoco pueden transmitir el Covid-19. La Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado que la transmisión principal es la de humanos a humanos.

4. NO, TU MASCOTA NO PUEDE CONTAGIARTE

Por el momento no existe evidencia de que el nuevo coronavirus pueda ser transferido de un perro o gato a una persona. Maria Van Kerkhove, directora técnica del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, aseguró que se tiene constancia de un perro que dio positivo a la prueba de detección de coronavirus en Hong Kong, sin embargo, descartó que se trate de una fuente de contagio.

A pesar de ello, la OMS aclaró que siempre es buena idea lavarse las manos con agua y jabón si ha existido contacto físico con una mascota. Los perros y gatos pueden contraer esta enfermedad, sin embargo, no es el mismo virus asociado al brote inicial de Wuhan: se trata de una cepa completamente distinta que no causa problemas respiratorios.

5. ¿DEBO LAVARME LAS MANOS CON JABÓN ANTIBACTERIAL?

Como su nombre lo dice, el jabón antibacterial acaba con las bacterias, pero no es efectivo en la eliminación de un virus. “Confundir un virus con una bacteria es como confundir un caramelo con un gato... El jabón antibacterial esta prohibido en muchos países porque solo contribuye a aumentar la resistencia a los antibióticos”, asegura el doctor Elmer Huerta.

Los virus suelen “pegarse” a la grasa natural de la piel, y todo jabón “arrastra” esta grasa de manera efectiva, por lo que se recomienda utilizar cualquier jabón sin antibacteriano para lavarse bien las manos varias veces al día.

6.- NO, EL VODKA NO CURA EL CORONAVIRUS



Un usuario de Twitter aseguró haber creado un gel desinfectante a partir del vodka que lo protegía de los gérmenes. “El gel no tiene mal sabor. (…) Me siento muy bien”, escribió esta persona en un mensaje dirigido a la cuenta oficial de la marca de vodka Tito’s. Otro usuario incluso sugirió que sería efectivo lavarse las manos con esta bebida alcohólica.

Esta situación empujó al fabricante de la marca pronunciarse en la misma red social para aclarar que el vodka artesanal contiene 40% de alcohol, un porcentaje que no es efectivo para eliminar al virus.

Otro caso es el que ha sucedido en Irán, el tercer país del mundo más afectado por la epidemia, en donde 27 personas han muerto intoxicadas luego de beber alcohol adulterado, creyendo un falso rumor según el cual las bebidas alcohólicas ayudan a curar el Covid-19.

Según la agencia oficial iraní Irna, 20 personas fallecieron en la provincia de Khuzestán, al suroeste de India, y las otras siete en la provincia de Alborz, cerca a la capital Teherán, tras beber este brebaje.

7.- DE VACUNAS Y ENJUAGUES BUCALES

Es necesario aclarar que las vacunas contra la neumonía no protegen a las personas de contraer el coronavirus de Wuhan. Al ser un virus nuevo y diferente, el Covid-19 necesita su propia vacuna, que ya varios países están intentando desarrollar en vista de su rápida expansión.

Pese a que los científicos han podido descubrir algunas características del virus, “se calcula que lo más rápido que podría estar [la vacuna] sería entre 12 y 18 meses”, indicó el doctor Huerta en declaraciones a CNN.

Otro rumor que ha circulado es el de los enjuagues bucales y el consumo de ajo, a pesar de que no existe evidencia de que este líquido pueda eliminar el virus ni que la ingesta de este alimento, a pesar de contener propiedades antimicrobianas, proteja a las personas del nuevo coronavirus.