Huawei inaugura su tienda robótica sin intervención humana | Fuente: HUAWEI

La compañía Huawei, junto a otras firmas tecnológicas, es una de las empresas más azotadas por los brotes de coronavirus. El COVID-19, hasta ahora con más de 100 mil infectados confirmados, ha logrado cancelar y aplazar importantes eventos y conferencias tecnológicas en varios países, como el SXSW en Estados Unidos o el Mobile World Congress 2020 en Barcelona.

El COVID-19 no solo a limitado los lotes de producción de Huawei, sino que también ha perjudicado a sus trabajadores. Para no perder ventas y no arriesgar a sus empleados, Huawei ha inaugurado una tienda manejada por máquinas sin intervención humana en la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia.

Huawei innova en tienda sin dependencia humana | Fuente: HUAWEI

Al igual que una máquina expendedora, el cliente se acerca a una cabina aislada y selecciona el producto que quiere adquirir; ya sea audífonos, cargadores, smartwatches o celulares. Se paga como en una tienda online, a través de tu smartphone, y es entregado de manera inmediata por un brazo robótico muy futurista. Con esta nueva experiencia de compra se evita el contacto humano y así se evita la propagación del coronavirus.