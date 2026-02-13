Hallan fósiles de perezoso gigante y mastodonte de al menos 10 000 años en Costa Rica

Los estudios preliminares, a partir de análisis geológicos del terreno y de las distintas capas de sedimentación, estiman que los restos de Cuvieronius (mastodonte gigante) y de Eremotherium (perezoso gigante) podrían tener una antigüedad de entre 10 000 y 40 000 años.

Las autoridades de Costa Rica confirmaron este viernes el hallazgo de un fósil de perezoso gigante y otro de mastodonte gigante, que forman parte de la megafauna que habitó el país hace 10.000 o 40.000 años.



El Ministerio de Cultura informó que el hallazgo, ocurrido en un sitio que se mantiene confidencial en la provincia de Cartago (centro), se trata de megafauna pleistocénica y representa "un aporte significativo al conocimiento científico del país, fortalece el acervo paleontológico nacional y posiciona nuevamente a Costa Rica en la investigación regional sobre megafauna".



La investigación se originó a partir del reporte de un ciudadano, quien alertó sobre la posible presencia de restos fósiles en una propiedad privada. Tras la inspección técnica y los análisis correspondientes, el equipo del Museo Nacional determinó que se trataba de piezas de megafauna, con lo cual inició un proceso de excavación y rescate.



Se han realizado 13 trabajos de excavación y rescate que han permitido la recuperación de 49 piezas fósiles en total, entre ellas una defensa completa de 1,60 metros, un fragmento adicional de defensa, vértebras, fémur, falanges, costillas y otros elementos óseos que continúan en proceso de identificación y estudio.



"Por la magnitud y cantidad de material recuperado, este hallazgo se convierte en uno de los más relevantes registrados en el país en las últimas décadas", explicó el Ministerio de Cultura.



El equipo técnico a cargo de la investigación está conformado por 12 profesionales en geología, arqueología y biología, con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica en prácticas académicas. La recuperación de los fósiles está liderada por la geóloga Joanna Méndez Herrera, del Departamento de Historia Natural, con el respaldo de especialistas en conservación y protección del patrimonio cultural del Museo Nacional.



Los estudios preliminares, a partir de análisis geológicos del terreno y de las distintas capas de sedimentación, estiman que los restos de Cuvieronius (mastodonte gigante) y de Eremotherium (perezoso gigante) podrían tener una antigüedad de entre 10.000 y 40.000 años.



El proceso ha contado con la asesoría del paleontólogo del Museo de Historia Natural de Nuevo México, Lucas Spencer, y el acompañamiento del geólogo y académico costarricense, Guillermo Alvarado.



El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, destacó la importancia del Museo Nacional como ente rector en la investigación, protección y difusión del patrimonio natural del país, así como "el rigor científico, la entrega y el profesionalismo del equipo técnico" a cargo de la investigación".



Rodríguez instruyó al Museo Nacional para que inicie el proceso de diseño y habilitación de una sala permanente de exhibición de su colección paleontológica, con el fin de que los hallazgos y el acervo fósil del país sirva para fines educativos y científicos.



"Nuestro pasado profundo merece un espacio permanente en la memoria viva del país", declaró.