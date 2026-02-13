Universitario vs Circolo Sportivo en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver fecha 7 de Fase 2 de Liga Peruana de Vóley?

Universitario enfrentará a Circolo Sportivo por la fecha 7 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. El encuentro se disputará en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
Universitario vs Circolo Sportivo: ¿Cómo llegan a la fecha 7 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?
En la sorpresa de la jornada, Universitaro perdió ante Atenea por 3-0. En tanto, Circolo Sportivo Italiano superó 3-0 Rebaza Acosta.
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Circolo Sportivo en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?
El partido Universitario vs Circolo Sportivo se disputará el sábado 14 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Universitario vs Circolo Sportivo en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?
- En Perú, el partido Universitario vs Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.
- En Colombia, el partido Universitario vs Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Universitario vs Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Universitario vs Circolo Sportivo comienza a las 8:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Universitario vs Circolo Sportivo comienza a las 8:00 p.m.
- En Argentina, el partido Universitario vs Circolo Sportivo comienza a las 9:00 p.m.
- En Brasil, el partido Universitario vs Circolo Sportivo comienza a las 9:00 p.m.
- En Chile, el partido Universitario vs Circolo Sportivo comienza a las 9:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Universitario vs Circolo Sportivo comienza a las 6:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.
¿Dónde ver el Universitario vs Circolo Sportivo vivo por TV?
El partido Universitario vs Circolo Spotrivo se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe
Universitario vs Circolo Sportivo: precios de entradas
Los precios de las entradas para el Universitario vs Circolo Sportivo, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:
- General - Primera etapa: 20 soles
- Preferente Norte y Sur - Primera etapa: 25 soles
- Preferente Oriente - Primera etapa: 35 soles
- Preferente Occidente - Primera etapa: 45 soles
Universitario vs Circolo Sportivo: Últimos resultados
Universitario
Universitario 0-3 Atenea
Universitario 3-0 Regatas Lima
Universitario 3-1 Rebaza Acosta
Circolo Sportivo
Circolo Sportivo 3-0 Rebaza Acosta