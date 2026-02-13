Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Congreso convoca a pleno extraordinario este martes 17 para ver moción de censura contra José Jerí

José Jerí: Convocan a Pleno del Congreso extraordinario este martes 17 para ver moción de censura contra el presidente
José Jerí: Convocan a Pleno del Congreso extraordinario este martes 17 para ver moción de censura contra el presidente | Fuente: Presidencia Perú
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó a través de sus redes sociales esta convocatoria. La sesión se realizará desde las 10 de la mañana.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció hoy que el próximo martes 17 de febrero se realizará el pleno extraordinario para ver la moción de censura contra el mandatario José Jerí, por sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos.

Rospigliosi dio este anuncio a través de su cuenta en X, donde precisó que "los promotores de la censura" subsanaron los errores al presentar el pedido para convocar el pleno extraordinario, por ello pudo fijar rápidamente una fecha para ver este tema. 

"Los promotores de la moción de censura, que cometieron varios errores, los han subsanado y acaban de presentar la moción en SIETE partes distintas (no es lo regular, pero se ha aceptado), con 78 firmas, justo el mínimo necesario. En consecuencia, coordinando con la Mesa Directiva, he dispuesto que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí, el martes 17 a las 10 am", escribió el titular del Congreso en su mensaje. 

Congresistas de diversas bancadas presentaron a fines de enero hasta siete mociones de censura contra el presidente José Jerí luego de que los programas Punto Final y Cuarto Poder difundieran imágenes donde se observa al mandatario ingresando de manera informal a un chifa en San Borja para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang. 

De aprobarse la censura contra el presidente Jerí, este dejaría el cargo y otro parlamentario deberá asumir el puesto hasta el 28 de julio próximo.

Niega algún hecho ilícito

El jefe de Estado reconoció posteriormente, tras presentarse en la comisión de Fiscalización del Congreso, como un "error" que las reuniones se dieran fuera de Palacio de Gobierno, pero aseveró que no incurrió en ningún ilícito y dijo que se quiere aprovechar la situación para complicar el proceso electoral de abril próximo.

"Admito el error, pero el error no es delito", expresó el mandatario ante los legisladores, al tiempo que ratificó que no renunciará al cargo porque ello significaría aceptar la comisión de actos ilegales.

 El jefe de Estado enfatizó que acudió a los encuentros acompañado por su escolta presidencial y, en la reunión del 26 de diciembre, por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José Jerí Congreso

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA