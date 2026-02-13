Congreso convoca a pleno extraordinario este martes 17 para ver moción de censura contra José Jerí

El titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó a través de sus redes sociales esta convocatoria. La sesión se realizará desde las 10 de la mañana.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció hoy que el próximo martes 17 de febrero se realizará el pleno extraordinario para ver la moción de censura contra el mandatario José Jerí, por sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos.

Rospigliosi dio este anuncio a través de su cuenta en X, donde precisó que "los promotores de la censura" subsanaron los errores al presentar el pedido para convocar el pleno extraordinario, por ello pudo fijar rápidamente una fecha para ver este tema.

"Los promotores de la moción de censura, que cometieron varios errores, los han subsanado y acaban de presentar la moción en SIETE partes distintas (no es lo regular, pero se ha aceptado), con 78 firmas, justo el mínimo necesario. En consecuencia, coordinando con la Mesa Directiva, he dispuesto que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí, el martes 17 a las 10 am", escribió el titular del Congreso en su mensaje.



Congresistas de diversas bancadas presentaron a fines de enero hasta siete mociones de censura contra el presidente José Jerí luego de que los programas Punto Final y Cuarto Poder difundieran imágenes donde se observa al mandatario ingresando de manera informal a un chifa en San Borja para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang.

De aprobarse la censura contra el presidente Jerí, este dejaría el cargo y otro parlamentario deberá asumir el puesto hasta el 28 de julio próximo.

Niega algún hecho ilícito

El jefe de Estado reconoció posteriormente, tras presentarse en la comisión de Fiscalización del Congreso, como un "error" que las reuniones se dieran fuera de Palacio de Gobierno, pero aseveró que no incurrió en ningún ilícito y dijo que se quiere aprovechar la situación para complicar el proceso electoral de abril próximo.

"Admito el error, pero el error no es delito", expresó el mandatario ante los legisladores, al tiempo que ratificó que no renunciará al cargo porque ello significaría aceptar la comisión de actos ilegales.

El jefe de Estado enfatizó que acudió a los encuentros acompañado por su escolta presidencial y, en la reunión del 26 de diciembre, por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.