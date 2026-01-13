Últimas Noticias
Donald Trump afirma que Estados Unidos "no necesita" productos fabricados en México ni en Canadá

Donald Trump insistió en que Estados Unidos debe producir sus propios bienes.
Donald Trump insistió en que Estados Unidos debe producir sus propios bienes. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no le da importancia a la renegociación del tratado de libre comercio T-MEC porque, según dijo, su país "no necesita" productos fabricados en México ni en Canadá.

"Ni siquiera pienso en el T-MEC. O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos", declaró al ser preguntado por la prensa durante un recorrido por una planta de Ford en Detroit (Míchigan).

Trump insistió en que Estados Unidos debe producir sus propios bienes.

"No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está pasando: todos se están mudando aquí desde Canadá, México, Japón, Alemania, de todo el mundo", agregó.

El mandatario, que ha tensado la relación con sus socios comerciales por su política arancelaria, dijo el pasado diciembre que posiblemente dejará expirar el T-MEC en 2026 y que buscará un nuevo acuerdo con sus vecinos.

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden, una medida que cuenta con el respaldo tanto del Gobierno de México como del de Canadá. 

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
Donald Trump Estados Unidos Canadá México

