¿Trump se considera presidente interino de Venezuela? Exasesor explica que quiso decir el presidente de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó la atención al publicar una imagen de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de presidente interino de Venezuela desde enero de 2026, tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro.

Aunque Delcy Rodríguez relevó en el cargo a Maduro, ¿realmente Trump se considera el presidente interino del país petrolero?

Para el exdirector de la Política Pública de la Casa Blanca en el primer gobierno de Trump, Carlos Díaz-Rosillo, el mandatario republicano solamente “está jugando” y ratificando que Estados Unidos se encarga de tomar las decisiones importantes en Venezuela.

“No es que técnicamente es el presidente en funciones, interino, sino que está tomando las decisiones como es cierto”, declaró en Ampliación de Noticias.

El exasesor de Trump indicó que, si bien hay críticas porque la cúpula chavista sigue en el poder, la Casa Blanca no podía poner a cargo a la líderesa de la oposición, María Corina Machado, porque – a su criterio – no cuenta con la capacidad de controlar a los servicios militares afines al chavismo.

“Sería como bombardear al país entero. Estados Unidos aprendió la lección de la guerra de Irak. No puedes decapitar un gobierno y pretender que llegue un sistema democrático de la noche a la mañana”, acotó.

A decir del también director y fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom el gobierno de Delcy Rodríguez hará “exactamente” lo que Donald Trump ordene, ya que el republicano ha lanzado una dura advertencia al régimen.

“Se lo dijo muy claro. Si no lo hace, le va a ir peor que a Maduro. Dijo que le iba a ir peor que a Maduro. Y eso lo tomo yo como una amenaza muy clara, una advertencia muy clara”, aseveró.

“En una transición, lo primero que tienes que hacer es tomar control operativo del Estado, de las Fuerzas Armadas, de los servicios de seguridad, de inteligencia, sistema financiero. Y no puede eso llevarse a cabo si no tienes a la gente que tenga ahorita ese control”, agregó.

El analista precisó que, irónicamente, la cúpula chavista es la que puede garantizar un eventual retorno a la democracia, pero esta vez con la observación estadounidense.

“Estas figuras, lideradas por la señora Rodríguez, son, nos guste o no, las únicas que pueden garantizar esa transición eventual a la democracia. La democracia, no me cabe la menor duda, va a llegar. Pero no va a llegar de la noche a la mañana”, indicó.

Venezuela informa que no está previsto que Delcy Rodríguez viaje fuera del país

El Gobierno de Venezuela informó que no está previsto que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, viaje al exterior "próximamente", luego de que circularan versiones no confirmadas al respecto.

"No está previsto que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, realice ningún viaje fuera del país próximamente. Estamos concentrados como Gobierno en la agenda interna para garantizarle a nuestro pueblo su derecho a la paz y la estabilidad", dijo el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en un mensaje en Telegram.

Según el diario español ABC, Rodríguez había solicitado viajar el próximo martes a Estados Unidos, país que mantiene una fuerte presión sobre Venezuela y con el que Caracas ha anunciado "un proceso exploratorio de carácter diplomático", tras la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar el pasado sábado. Ambas naciones tienen relaciones rotas desde 2019.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también había anunciado en la víspera que había extendido una invitación a Rodríguez para visitar su país.